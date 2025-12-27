Ρώσος διπλωμάτης καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση, αφού κρίθηκε ένοχος για κατασκοπεία υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το δικαστήριο της Μόσχας έκρινε την Παρασκευή ένοχο για προδοσία τον 38χρονο Αρσένι Κονοβάλοφ, πρώην υπάλληλο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, και του επέβαλε ποινή 12 ετών σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, καθώς και χρηματικό πρόστιμο περίπου 1.200 δολαρίων.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), ο Κονοβάλοφ «κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας αποστολής στο εξωτερικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαβίβαζε ενεργά μυστικές πληροφορίες στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έναντι χρημάτων». Οι ρωσικές αρχές δεν διευκρίνισαν το περιεχόμενο των πληροφοριών ούτε ποια αμερικανική υπηρεσία φέρεται να εμπλεκόταν.

Σε σοκ ο Ρώσος διπλωμάτης μόλις ενημερώνεται για τη σύλληψή του

Η σύλληψή του τον Μάρτιο του 2024 καταγράφηκε σε βίντεο που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από ρωσικά μέσα. Στα πλάνα φαίνεται ο Κονοβάλοφ σε ένα βαν να σοκάρεται μόλις ενημερώνεται για τη σύλληψή του. Άλλο βίντεο τον εμφανίζει πίσω από τα κάγκελα εν αναμονή της δίκης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Kommersant, ο Κονοβάλοφ είχε υπηρετήσει ως δεύτερος γραμματέας στο ρωσικό Γενικό Προξενείο στο Χιούστον και είχε εργαστεί στις ΗΠΑ την περίοδο 2014-2017. Από αμερικανικής πλευράς δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο.

