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Το αντικείμενο δεν παρουσίαζε χαρακτηριστικά συμβατικού αεροσκάφους και εξαφανίστηκε αθόρυβα χωρίς να αφήσει ίχνη καυσαερίων στον αέρα.

Η αναφορά περιλαμβάνεται σε δέσμη εγγράφων για άγνωστα ανώμαλα φαινόμενα που δημοσιοποίησε πρόσφατα η κυβέρνηση στο πλαίσιο της αποκάλυψης διαβαθμισμένου υλικού.

Πολλές λεπτομέρειες της αναφοράς παραμένουν ασαφείς ή διαγεγραμμένες, ενώ οι παρεχόμενες εικόνες θεωρούνται από ειδικούς ως πρόχειρες αναπαραστάσεις της κίνησης του αντικειμένου.

Η δημοσιοποίηση αυτή εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες για τη διαφάνεια σχετικά με τα άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα και την πιθανή ύπαρξη εξωγήινης ζωής.

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Δύο έμπειροι στρατιωτικοί παρατηρητές αναφέρουν ότι, νωρίτερα φέτος, είδαν ένα μυστηριώδες, μαύρο, τριγωνικό αντικείμενο να πετά με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα πάνω από μια ευαίσθητη εγκατάσταση στις δυτικές ΗΠΑ.

Η πληροφορία αυτή, όπως αναφέρει ο Guardian, περιλαμβάνεται στην πιο πρόσφατη δέσμη αναφορών για θεάσεις ΑΤΙΑ (UFO), η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή από την κυβέρνηση Τραμπ.

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Σύμφωνα με την αναφορά τους προς το Υπουργείο Άμυνας, το άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο δεν παρουσίαζε κανένα από τα χαρακτηριστικά ενός συμβατικού στρατιωτικού αεροσκάφους. Εξαφανίστηκε ξαφνικά και αθόρυβα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να αφήσει πίσω του ίχνη καυσαερίων ή άλλα στοιχεία που να μαρτυρούν την ύπαρξή του.

Η συγκεκριμένη θέαση —την οποία περιγράφουν ανώνυμες πηγές με «εκτεταμένη επιχειρησιακή εμπειρία σε συνεργασία με κυβερνητικές υπηρεσίες»— έλαβε χώρα σε μια τοποθεσία, το όνομα της οποίας έχει απαλειφθεί από τον φάκελο που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή.

Το «άγνωστης ταυτότητας ανώμαλο φαινόμενο» (UAP) —όρος που έχει αντικαταστήσει το «ΑΤΙΑ» (UFO) στους στρατιωτικούς, κυβερνητικούς και επιστημονικούς κύκλους— έμοιαζε, κατά τους παρατηρητές, με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) τύπου «δέλτα» (με τριγωνικά πτερύγια), με άνοιγμα φτερών μεταξύ 2,75 και 4,5 μέτρων. Οι ίδιοι υπολόγισαν την ταχύτητά του στα 2.900 χλμ./ώρα.

Όπως συμβαίνει και με εκατοντάδες άλλες αναφορές που έχουν δημοσιοποιηθεί από το Πεντάγωνο από τον Μάιο —στο πλαίσιο της υπόσχεσης του Ντόναλντ Τραμπ να φέρει στο φως έγγραφα δεκαετιών που ήταν προηγουμένως διαβαθμισμένα ή απόρρητα και αφορούν τα UFO— πολλές άλλες λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς, ασαφούς συμπεράσματος ή έχουν διαγραφεί πλήρως (μαυριστεί).

Ενώ πολλές προηγούμενες αναφορές συνοδεύονταν από πραγματικές φωτογραφίες ή βίντεο από υποτιθέμενες θεάσεις, η αναφορά για τα «μαύρα τρίγωνα» περιλαμβάνει εννέα πανομοιότυπες εικόνες του ίδιου άγνωστου φαραγγιού, στις οποίες έχουν προστεθεί —με πρόχειρο τρόπο— μικρές τριγωνικές σιλουέτες, ώστε να αναπαραστήσουν την κίνηση του αντικειμένου που, σύμφωνα με τους παρατηρητές, είδαν.

«Αυτό, στην πραγματικότητα, δεν μοιάζει με τίποτα περισσότερο από ένα μαύρο τριγωνικό σχήμα τοποθετημένο πάνω σε ένα τοπίο, απλώς για να εικονογραφήσει την αναφορά. Δεν νομίζω ότι προσθέτει κάτι ουσιαστικό στην ίδια την αναφορά», δήλωσε ο Γκρεγκ Εγκιγκιάν, καθηγητής Ιστορίας και Βιοηθικής στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και συγγραφέας του βιβλίου του 2024 «After the Flying Saucers Came: A Global History of the UFO Phenomenon» («Μετά την έλευση των ιπτάμενων δίσκων: Μια παγκόσμια ιστορία του φαινομένου των UFO»).

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Μετά από μια αρχική έξαρση, οι δημοσιοποιήσεις του Πενταγώνου κατά τη διάρκεια της δεύτερης διακυβέρνησης Τραμπ έχουν γίνει λιγότερο συχνές τους τελευταίους μήνες —και αισθητά πιο περιορισμένες— αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε, τον Φεβρουάριο, ότι έδωσε εντολή για πλήρη αποκάλυψη των πληροφοριών που κατέχει η κυβέρνηση σχετικά με τα UFO και την αναζήτηση εξωγήινης ζωής πέρα ​​από τον πλανήτη μας.

Η κίνηση αυτή ακολούθησε ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν στο Κογκρέσο το 2023 από πρώην αξιωματούχο των υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με τους οποίους διαδοχικές κυβερνήσεις συμμετείχαν σε μια επιχείρηση συγκάλυψης, ενώ η κυβέρνηση φέρεται να κατέχει συντρίμμια εξωγήινων σκαφών.

Η δημοσιοποίηση της Παρασκευής περιελάμβανε λιγότερα από 25 έγγραφα κειμένου, χωρίς κανένα βίντεο ή εικόνα.

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