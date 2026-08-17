Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει τις προσπάθειές της για την αναγνώριση άγνωστων ανώμαλων εναέριων φαινομένων, προτείνοντας στα κράτη μέλη τη βελτίωση των δυνατοτήτων εντοπισμού αντικειμένων στο διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, πιλότοι έχουν καταθέσει μαρτυρίες για ανεξήγητα φαινόμενα στον εναέριο χώρο της Ελλάδας και της Κύπρου, περιγράφοντας αντικείμενα που εκτελούν ασυνήθιστους ελιγμούς.

Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις εξωγήινης προέλευσης, οι ευρωπαϊκές αρχές παρακολουθούν ενεργά τα περιστατικά αυτά, εστιάζοντας πρωτίστως στην ασφάλεια των πτήσεων και στην ενίσχυση της διαστημικής επιτήρησης.

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Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται από το 2023 τα «άγνωστα ανώμαλα εναέρια φαινόμενα» ή αλλιώς UAP (παλαιότερα γνωστά ως UFO), σύμφωνα με δημοσίευμα του Euronews.

Το ρεπορτάζ βασίστηκε σε απάντηση που έστειλε το τμήμα Άμυνας της Επιτροπής σε δύο ερασιτέχνες αστρονόμους στη Μαλαισία –πατέρα και γιο– που είχαν στείλει στις Βρυξέλλες εικόνες 37 UAP που εντόπισαν στον ουρανό και το διάστημα με το τηλεσκόπιό τους, εξετάζοντας ταυτόχρονα και μαρτυρίες για αυτά τα ανεξήγητα φαινόμενα.

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της δήλωσε αναρμόδια για περιστατικά που αφορούν τη Μαλαισία. Ωστόσο, σημείωσε πως «βελτιωνόμαστε στο να τα εντοπίζουμε (τα UAP) και στο να τα αναγνωρίζουμε καλύτερα, καθώς οι τεχνολογικές μας δυνατότητες βελτιώνονται, χρειάζεται όμως να γίνουμε ακόμη καλύτεροι».

Ωστόσο, η Επιτροπή δήλωσε ότι θα προτείνει στα 27 κράτη μέλη της «να ενισχύσουν την ικανότητά τους να εντοπίζουν αντικείμενα στο διαστημικό περιβάλλον γύρω από τη Γη».

Σύμφωνα με το Euronews, αυτό υποδηλώνει ότι οι Βρυξέλλες παρακολουθούν ενεργά τέτοια φαινόμενα, πέραν όσων έχουν ανακοινωθεί επισήμως.

Η NASA παρακινεί τους αστρονόμους να συνεχίσουν τις έρευνες

Οι δύο μαλαισιανοί αστρονόμοι, Αναμαλάι Μούτου και ο γιος του Άραβ Αναμαλάι, είχαν επικοινωνήσει το 2022 με την Κομισιόν, αλλά και με τη NASA, την ESA και άλλες διαστημικές υπηρεσίες. Όπως είχαν δηλώσει στο The Vibes, η NASA τούς ενθάρρυνε να διευρύνουν και να τεκμηριώσουν τις παρατηρήσεις τους.

Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα φαινόμενα αυτά έχουν εξωγήινη προέλευση, ή είναι εχθρικά drone προηγμένης τεχνολογίας, η αμερικανική κυβέρνηση ζητά πλέον από το στρατιωτικό προσωπικό της να μην διστάζει να αναφέρει τέτοια περιστατικά, τα οποία δυνητικά απειλούν την εθνική ασφάλεια.

Brussels has signalled it is monitoring unidentified aerial phenomena (UAP) and has hinted at improving capabilities, according to documents seen by Euronews.https://t.co/pEHIzZ9ogo pic.twitter.com/KZvbqssacD Advertisement August 17, 2026

Πρόσφατα, η κυβέρνηση Τραμπ διόρισε Επιστημονικό Συμβούλιο για τα UAP, επικεφαλής του οποίου ανέλαβε ο αστρονόμος του Χάρβαρντ Άβι Λεμπ, γνωστός για τους προκλητικούς ισχυρισμούς του για εξωγήινα σκάφη στο Ηλιακό Σύστημα.

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, η συζήτηση για τα UAP επικεντρώνεται στους πιθανούς κινδύνους για την εναέρια κυκλοφορία. Η Γαλλία είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ με κρατικά χρηματοδοτούμενο κέντρο για την παρακολούθηση και διερεύνηση UFO, το GEIPAN. Από το 1977, το GEIPAN έχει αναλύσει περισσότερες από 3.300 υποθέσεις UAP, από τις οποίες 106 παραμένουν ανεξήγητες και 1.014 άλυτες λόγω ανεπαρκών στοιχείων.

Στις 29 Ιουνίου, το Γαλλικό Κοινοβούλιο πραγματοποίησε συζήτηση για τα UFO, εστιάζοντας στο έργο του GEIPAN και της Γαλλικής Αεροδιαστημικής Δύναμης, αλλά και στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τις ΗΠΑ για την εξασφάλιση «απαντήσεων από τις δημόσιες αρχές».

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Σύμφωνα με το Euronews, η ΕΕ παρακολουθεί τα UFO, ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) δήλωσε ότι ήδη διαθέτει πλαίσιο για την αναφορά κάθε περιστατικού που ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην ασφάλεια της αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων των UAP.

Όπως ανέφερε ο EASA: «Οι πιλότοι και το λοιπό προσωπικό της αεροπορίας ενθαρρύνονται να αναφέρουν οτιδήποτε θεωρούν ότι συνιστά δυνητικό κίνδυνο για την ασφάλεια, ανεξάρτητα από τη φύση του». Μέχρι στιγμής, ο EASA δεν έχει εντοπίσει στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι οι αναφορές για UAP συνιστούν συστημικό ζήτημα ασφάλειας που να απαιτεί πρόσθετα μέτρα.

Φαινόμενα πάνω από Ελλάδα και Κύπρο

Το Euronews καταγράφει και μαρτυρίες ευρωπαίων πιλότων για ανεξήγητα φαινόμενα πάνω από Ελλάδα και Κύπρο. Ο Κρίστιαν φαν Χάιστ, κυβερνήτης Boeing 747 με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, περιέγραψε τέσσερα περιστατικά μεταξύ 2005 και 2010. Ένα από αυτά συνέβη το 2005, πιθανότατα στη Μύκονο.

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Όπως ανέφερε: «Μετά τη νυχτερινή προσγείωση, κάναμε αναστροφή στον διάδρομο και, κατά τη διάρκεια της στροφής, είδαμε ένα έντονο φως στον ουρανό σε εξαιρετικά μεγάλο ύψος. Κινήθηκε στιγμιαία, εξαφανίστηκε, εμφανίστηκε ξανά, διένυσε περίπου την ίδια απόσταση και εξαφανίστηκε και πάλι περίπου τρεις φορές».

Ο φαν Χάιστ σημείωσε ότι εκείνο το βράδυ ο στολίσκος του αεροπλανοφόρου USS Theodore Roosevelt βρισκόταν στη Μεσόγειο με κατεύθυνση προς τον Περσικό Κόλπο. «Δεν είναι γνωστό αν τα γεγονότα αυτά συνδέονται μεταξύ τους», ανέφερε.

Άλλη μαρτυρία έδωσε ο Ρομπ Άκερμανς, πιλότος ολλανδικής αεροπορικής εταιρείας, για περιστατικό στην Κύπρο το 2023. Μαζί με το πλήρωμά του παρακολούθησαν για πάνω από δύο ώρες ένα παράξενο φαινόμενο στον ουρανό, με φωτεινά αντικείμενα που εκτελούσαν ελιγμούς και εξαφανίζονταν με μεγάλη ταχύτητα.

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Όπως περιέγραψε: «Το πιο παράξενο ήταν ότι ένα από τα τρία φώτα κάποιες φορές έκανε ελιγμούς γύρω από τα άλλα. Έμοιαζε με καταδίωξη αυτό που οι αεροπορικές δυνάμεις αποκαλούν αερομαχίες και στη συνέχεια τα δύο ή και τα τρία εξαφανίζονταν και πάλι».

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Ο Άκερμανς σημείωσε επίσης ότι την επόμενη ημέρα, ένας από τους συναδέλφους του παρατήρησε το ίδιο φαινόμενο από τον κήπο του σπιτιού του στην Ολλανδία.