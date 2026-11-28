Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αμερικανική κυβέρνηση αποχαρακτήρισε έγγραφα της CIA και του Πενταγώνου, τα οποία περιλαμβάνουν μαρτυρίες και καταγραφές ραντάρ για ανεξήγητα ιπτάμενα αντικείμενα από το 1952 έως το 2026.

Το υλικό περιλαμβάνει βίντεο με αντικείμενα που κινούνται με υπερηχητικές ταχύτητες, αναφορές για φωτεινούς δίσκους κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και σχέδια για αποθήκευση εξωτικού υλικού στη Νεβάδα.

Παρά τις διεξοδικές έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών, ένα σημαντικό ποσοστό των περιστατικών παραμένει ανεξήγητο, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται η εξωγήινη προέλευση των αντικειμένων.

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Δεκάδες έγγραφα της CIA και του Πενταγώνου αποχαρακτήρισε η αμερικανική κυβέρνηση, φέρνοντας στο φως αναφορές για εντυπωσιακά και μέχρι σήμερα ανεξήγητα φαινόμενα με ιπτάμενα αντικείμενα. Το υλικό περιλαμβάνει καταγραφές από το 1952 έως και το 2026, με μαρτυρίες πιλότων, δεδομένα από στρατιωτικά ραντάρ, περιστατικά κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, αλλά και σχέδια για την κατασκευή υπόγειου χώρου αποθήκευσης «εξωτικού υλικού».

Όπως αναφέρει το Fox News, ανάμεσα στα έγγραφα ξεχωρίζουν βίντεο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων από τη Μέση Ανατολή, καταγραφές αντικειμένων που φέρονται να κινούνταν με υπερηχητικές ταχύτητες, αλλά και παλαιότερες αναφορές για φωτεινούς δίσκους κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

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The Pentagon just released 40 declassified UFO files and three never-before-seen military videos, and the details are staggering.https://t.co/Eq5JxI2O65 pic.twitter.com/ra7HS9dSSq — Fox News US (@FoxUSNews) November 28, 2026

Τα τρία βίντεο από τη Μέση Ανατολή και τα άγνωστα αντικείμενα

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις αφορά τρία βίντεο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, τα οποία καταγράφηκαν στη Μέση Ανατολή το 2020, το 2023 και το 2026.

Τα δύο πρώτα, διάρκειας 20 και 13 δευτερολέπτων, δείχνουν ένα αντικείμενο που παρακολουθείται από οπτικές και υπέρυθρες κάμερες καθώς κινείται από τη μία πλευρά στην άλλη.

Το τρίτο βίντεο, διάρκειας 54 δευτερολέπτων, καταγράφηκε το 2026 και εμφανίζει περισσότερα αντικείμενα. Σύμφωνα με την περιγραφή του υλικού, δύο από αυτά αλλάζουν πορεία και στη συνέχεια εξαφανίζονται από το οπτικό πεδίο.

Οι καταγραφές προστίθενται σε μια σειρά στρατιωτικών αναφορών για αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα, χωρίς ωστόσο η δημοσιοποίησή τους να αποδεικνύει ότι πρόκειται για εξωγήινα σκάφη.

Αντικείμενο με ταχύτητα 2,5 φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια καταγραφή από στρατιωτικό ραντάρ το 2023, στο δυτικό τμήμα των ΗΠΑ.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα έγγραφα, ένα άγνωστο αντικείμενο εντοπίστηκε σε ύψος από 55.000 έως 70.000 πόδια, με ταχύτητα που φέρεται να ήταν 2,5 φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου.

Η καταγραφή περιγράφει, επίσης, μια απότομη αλλαγή πορείας κατά 39 μοίρες. Τα χαρακτηριστικά αυτά προκαλούν ερωτήματα για τη φύση του αντικειμένου, χωρίς να αρκούν από μόνα τους για να προσδιοριστεί τι ακριβώς ήταν.

Η μαρτυρία του 1953 και οι 1.500 αναφορές για «ιπτάμενους δίσκους»

Ανάμεσα στις παλαιότερες υποθέσεις ξεχωρίζει μια καταγραφή του 1953. Ένας πιλότος σε ράντσο και ένα αεροσκάφος του αμερικανικού Ναυτικού φέρεται να παρατήρησαν το ίδιο αντικείμενο, το οποίο περιγράφεται ως ημισέληνος ή φτερό.

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Σύμφωνα με την αναφορά, το αντικείμενο παρέμεινε αιωρούμενο στον αέρα για λίγα λεπτά και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Την ίδια περίπου περίοδο, αναλυτές των μυστικών υπηρεσιών είχαν συγκεντρώσει περίπου 1.500 αναφορές για «ιπτάμενους δίσκους» μέσα σε διάστημα πέντε ετών. Μόνο τον Ιούλιο του 1952 είχαν καταγραφεί 250 θεάσεις.

Οι τέσσερις θεωρίες της CIA για τα ανεξήγητα φαινόμενα

Το ερώτημα για το τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τις πολυάριθμες αναφορές απασχόλησε και τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο δημοσίευμα, η CIA είχε διατυπώσει τέσσερις βασικές πιθανές εξηγήσεις:

Εσφαλμένη αναγνώριση μετεωρολογικών μπαλονιών ή αεροσκαφών.

Οπτικές ψευδαισθήσεις και ασυνήθιστα ατμοσφαιρικά φαινόμενα.

Μυστικά σοβιετικά ή αμερικανικά προγράμματα ανάπτυξης όπλων και αεροσκαφών.

Πιθανή παρουσία εξωγήινων σκαφών.

Παρά τις προσπάθειες διερεύνησης, ένα ποσοστό που υπολογίζεται μεταξύ 10% και 20% των περιστατικών παρέμενε ανεξήγητο.

Οι φωτεινοί δίσκοι πάνω από τις αμερικανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις

Ιδιαίτερη ενότητα των αποχαρακτηρισμένων αρχείων αφορά περιστατικά κοντά σε αμερικανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Στρατιωτικά και άλλα έγγραφα καταγράφουν αναφορές για άγνωστα αντικείμενα που φέρονται να αιωρούνταν κοντά σε τέτοιες τοποθεσίες.

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Η Αεροπορική Βάση Μάλμστρομ στη Μοντάνα ξεχωρίζει λόγω των επαναλαμβανόμενων αναφορών για φωτεινούς δίσκους και παράξενα φώτα πάνω από θέσεις πυραύλων.

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Τον Μάρτιο του 1967, μάλιστα, δέκα πύραυλοι Minuteman τέθηκαν ξαφνικά εκτός λειτουργίας (offline), ενώ φρουροί ασφαλείας ανέφεραν ότι είδαν έναν φωτεινό δίσκο να αιωρείται πάνω από την πύλη ενός σιλό.

Η χρονική σύμπτωση των δύο περιστατικών αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξακολουθούν να προκαλούν ενδιαφέρον. Ωστόσο, η αναφορά για την παρουσία του αντικειμένου δεν αποδεικνύει ότι αυτό προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας των πυραύλων.

Τα σχέδια για υπόγειο χώρο αποθήκευσης «εξωτικού υλικού» στη Νεβάδα

Ανάμεσα στα πιο ασυνήθιστα στοιχεία των εγγράφων βρίσκεται και μια υπόθεση που αφορά σχέδια για την κατασκευή υπόγειου ασφαλούς χώρου στη Νεβάδα, με σκοπό την αποθήκευση «εξωτικού υλικού ή ιστού», όπως αναφέρεται στα σχετικά αρχεία.

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Τον Μάιο του 2009, η εταιρεία Bigelow Aerospace εκπόνησε αρχιτεκτονικά σχέδια για έναν υπόγειο χώρο από σκυρόδεμα, με εμβαδόν περίπου 460 τετραγωνικών μέτρων.

Η εγκατάσταση προβλεπόταν να βρίσκεται σε βάθος 5 έως 7 μέτρων κάτω από το έδαφος, να διαθέτει τοίχους πάχους περίπου ενός μέτρου και βαριές χαλύβδινες πόρτες.

Στα αρχεία του αναδόχου αναφέρεται ότι ο χώρος προοριζόταν για την αποθήκευση «εξωτικού υλικού ή ιστού» που είχε αποκτηθεί. Στην περιγραφή της έκθεσης γίνεται λόγος για ανακτημένο υλικό και βιολογικά δείγματα.

Το στοιχείο αυτό έχει τροφοδοτήσει το ενδιαφέρον γύρω από το ενδεχόμενο συλλογής και φύλαξης υλικών άγνωστης προέλευσης. Ωστόσο, τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα δεν διευκρινίζουν τη φύση των συγκεκριμένων δειγμάτων, ούτε περιλαμβάνουν πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν ότι ο υπόγειος χώρος κατασκευάστηκε τελικά.

Έτσι, παρά τις εντυπωσιακές περιγραφές, τα έγγραφα προσφέρουν κυρίως μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι αμερικανικές υπηρεσίες κατέγραφαν και διερευνούσαν φαινόμενα που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν, αφήνοντας ανοιχτά αρκετά ερωτήματα για την προέλευση και τη φύση των αντικειμένων.