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Οι αναφορές περιλαμβάνουν την παρατήρηση ασημένιων δίσκων, φωτεινών σφαιρών και σχηματισμών που κινούνταν με ασυνήθιστες ταχύτητες πάνω από την περιοχή.

Η δημοσιοποίηση των αρχείων αναζωπύρωσε θεωρίες περί ύπαρξης υποβρύχιας εξωγήινης βάσης στον Ειρηνικό Ωκεανό, αν και δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τέτοιους ισχυρισμούς.

Επιστήμονες επισημαίνουν πως ορισμένες θεάσεις ενδέχεται να εξηγούνται από φυσικά ή αστρονομικά φαινόμενα, όπως η εμφάνιση πλανητών ή μετεωριτών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες τονίζουν ότι πολλά ιστορικά περιστατικά παραμένουν ανεπιβεβαίωτα λόγω έλλειψης επαρκών δεδομένων για την εξακρίβωση της προέλευσής τους.

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Μια σειρά από παλιές αναφορές για μυστηριώδη ιπτάμενα αντικείμενα πάνω από το νησί Καταλίνα, στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας, επανέρχεται στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση νέων αποχαρακτηρισμένων εγγράφων από το Πεντάγωνο. Τα αρχεία καταγράφουν περιστατικά που σημειώθηκαν από το 1947 έως το 1955 και αφορούν θεάσεις UFO, γνωστών πλέον και ως UAP, δηλαδή μη ταυτοποιημένων ανώμαλων φαινομένων.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων έδωσε νέα ώθηση στις διαδικτυακές θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες ενδέχεται να υπάρχει μια μυστική εξωγήινη εγκατάσταση κάτω από την επιφάνεια του Ειρηνικού Ωκεανού, κοντά στις ακτές της Καλιφόρνιας.

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Το ενδιαφέρον συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τη γεωγραφική θέση του νησιού, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Sycamore Knoll, έναν υποθαλάσσιο σχηματισμό με επίπεδη κορυφή, στα ανοικτά του Μαλιμπού. Οι υποστηρικτές της συγκεκριμένης θεωρίας θεωρούν ότι η περιοχή μπορεί να κρύβει μια υποβρύχια εξωγήινη βάση, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Τα τέσσερα περιστατικά που καταγράφηκαν στα αρχεία

Μεταξύ των αναφορών που περιλαμβάνονται στα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα ξεχωρίζουν τέσσερα περιστατικά, τα οποία περιγράφουν διαφορετικά είδη ανεξήγητων εναέριων παρατηρήσεων.

1. Ο ασημένιος δίσκος που είδαν τρεις πρόσκοποι το 1952

Τον Αύγουστο του 1952, τρεις πρόσκοποι που πραγματοποιούσαν πεζοπορία κοντά στο Camp Fox, στο νησί Καταλίνα, ανέφεραν ότι παρατήρησαν ένα ασημένιο αντικείμενο σε σχήμα δίσκου, το οποίο πετούσε σε πολύ μεγάλο ύψος χωρίς να παράγει ήχο.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν στις αρχές, το αντικείμενο κινούνταν με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των συνηθισμένων στρατιωτικών αεροσκαφών. Στη συνέχεια, έδωσε την εντύπωση ότι εξαφανίστηκε, σαν να διαλύθηκε στον αέρα.

2. Η ακίνητη μωβ-λευκή σφαίρα του 1953

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Τον Νοέμβριο του 1953, ένας μάρτυρας που συνδεόταν με δραστηριότητες της στρατιωτικής αεροπορίας ανέφερε ότι είδε ένα στρογγυλό αντικείμενο με μωβ και λευκή απόχρωση να αιωρείται πάνω από το νησί.

Το αντικείμενο φέρεται να παρέμεινε εντελώς ακίνητο για περίπου δέκα λεπτά. Αμέσως μετά, επιτάχυνε απότομα και κινήθηκε προς τα βορειοδυτικά, με κατεύθυνση το Λος Άντζελες.

3. Οι ομάδες άγνωστων αντικειμένων το 1947 και το 1949

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Δύο ακόμη καταγραφές, από το 1947 και το 1949, αφορούν αναφορές οικογενειών και κατοίκων της περιοχής για πολλαπλά άγνωστα αντικείμενα στον ουρανό πάνω από την πόλη Άβαλον (Avalon).

Οι μάρτυρες περιέγραψαν ομάδες έξι αντικειμένων που εμφανίστηκαν διαδοχικά, περνώντας πάνω από την πόλη. Λίγα λεπτά αργότερα, ακολούθησαν και άλλα παρόμοια αντικείμενα, τα οποία φέρονται να κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση.

4. Η πορτοκαλί λάμψη του 1955

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Τον Μάρτιο του 1955, κάτοικος της Άβαλον ανέφερε την εμφάνιση ενός φωτεινού πορτοκαλί αντικειμένου, το οποίο φαινόταν περίπου όσο ένα νόμισμα από τη θέση παρατήρησής του.

Σύμφωνα με την περιγραφή, το αντικείμενο κατευθύνθηκε γρήγορα προς τον ορίζοντα και εξαφανίστηκε μέσα σε περίπου δύο δευτερόλεπτα.

Φωτογραφία: istock

Η νέα δημοσιοποίηση και η συζήτηση για τα UAP

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση αποτελεί την έβδομη παρτίδα εγγράφων στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας γύρω από τις αναφορές για UFO και UAP. Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έχει επιτρέψει σε αξιωματούχους να αναφέρονται πλέον δημόσια σε αυτά τα φαινόμενα.

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Τα αρχεία περιλαμβάνουν ιστορικές καταγραφές για ασημένια αντικείμενα, ασυνήθιστες φωτεινές σφαίρες και σχηματισμούς στον ουρανό. Η επανεμφάνισή τους έχει προκαλέσει ενδιαφέρον στις κοινότητες ερασιτεχνών και ερευνητών που ασχολούνται με τα UAP, ενώ παράλληλα ενισχύει τις εικασίες για πιθανή εξωγήινη δραστηριότητα στην περιοχή.

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Ωστόσο, η καταγραφή ενός περιστατικού σε στρατιωτικό αρχείο δεν σημαίνει ότι έχει εξακριβωθεί η προέλευση του αντικειμένου. Κυβερνητικοί ερευνητές και επιστήμονες επισημαίνουν ότι σε αρκετές ιστορικές περιπτώσεις τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για ασφαλή συμπεράσματα. Ορισμένα περιστατικά είχαν χαρακτηριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ως περιπτώσεις με «ανεπαρκή δεδομένα για αξιολόγηση».

Οι πιθανές επιστημονικές εξηγήσεις

Παρά το ενδιαφέρον που προκαλούν οι περιγραφές, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ορισμένες από τις θεάσεις ενδέχεται να εξηγούνται από συνηθισμένα φυσικά ή αστρονομικά φαινόμενα.

Ειδικότερα, αστρονόμοι που εξέτασαν τις ιστορικές αναφορές διαπίστωσαν ότι οι ουράνιες συντεταγμένες του μωβ-λευκού αντικειμένου που καταγράφηκε το 1953 συνέπιπταν με τη θέση του πλανήτη Δία εκείνη την περίοδο. Η παρατήρηση αυτή προσφέρει μια πιθανή εξήγηση για το συγκεκριμένο περιστατικό.

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Αντίστοιχα, η πορτοκαλί λάμψη που αναφέρθηκε το 1955 εκτιμήθηκε ότι ήταν πολύ πιθανό να επρόκειτο για έναν συνηθισμένο μετεωρίτη.

Εκπρόσωποι του Ινστιτούτου SETI, το οποίο ασχολείται με την επιστημονική αναζήτηση εξωγήινης ζωής, υπογραμμίζουν ότι η διερεύνηση του ενδεχομένου ύπαρξης ζωής πέρα από τη Γη αποτελεί θεμιτό επιστημονικό στόχο. Παράλληλα, τονίζουν ότι οι συγκεκριμένες ιστορικές αναφορές παραμένουν ανεπιβεβαίωτες και δεν συνιστούν οριστική απόδειξη ότι εξωγήινοι έχουν επισκεφθεί τον πλανήτη μας.

Έτσι, ενώ τα νέα αρχεία επαναφέρουν στο προσκήνιο παλιές μαρτυρίες για ανεξήγητα αντικείμενα πάνω από το νησί Καταλίνα, το ερώτημα για την προέλευσή τους παραμένει ανοιχτό. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ύπαρξη εξωγήινης βάσης στον βυθό του Ειρηνικού Ωκεανού.

Με πληροφορίες από CBS News