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Τη δημοσιοποίηση νέου υλικού (βίντεο, έγγραφα κ.α.) σχετικά με UFO (UAP, όπως αποκαλούνται πλέον) συνεχίζει η κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το Πεντάγωνο ήταν να δώσει στη δημοσιότητα περίπου 40 έγγραφα και 3 βίντεο την Παρασκευή. Το πιο εντυπωσιακό κατεγράφη στη Μέση Ανατολή και δείχνει ένα μικρού μεγέθους αντικείμενο, που φαίνεται στο υπέρυθρο φάσμα να έχει εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία, να περνά μπροστά από την πλώρη ενός πολεμικού πλοίου.

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Η δημοσιοποίηση αυτή επίσης αποτελεί την πρώτη επίσημη αναγνώριση του Ten Month Report, ενός εγγράφου 538 σελίδων από τη Bigelow Aerospace Advanced Space Studies που έκανε μελέτες πάνω στα UFO στο Skinwalker Ranch στη Γιούτα. Στην έκθεση, που παραδόθηκε στη DIA το 2009, παρουσιάζονταν σχέδια για υπόγειες εγκαταστάσεις με εξαιρετικά παχιά τοιχώματα που προορίζονταν για αποθήκευση «εξωτικού υλικού ή ιστού» που η BAASS σκόπευε να αποκτήσει.

Η ανάγκη για τέτοιες εγκαταστάσεις, όπως αναφερόταν, προέκυπτε από μια «προτεραιότητα για εντοπισμό και απόκτηση hardware και βιολογικών δειγμάτων από τον εταιρικό κόσμο και από ιδιώτες και ομάδες αλλού, όπως στη Βραζιλία».

Επίσης στα έγγραφα υπάρχει και αντίγραφο μιας αναφοράς του 1953 από τον Κλάρενς Τζόνσον, τον μηχανικό που ίδρυσε τα Skunk Works της Lockheed και σχεδίασε κάποια από τα πιο διάσημα κατασκοπευτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, το U-2 και το SR-71. Ο Τζόνσον έλεγε ότι ένα μαύρο, ελλειπτικού σχήματος αντικείμενο είχε αιωρηθεί στον ουρανό δυτικά από το ράντσο του στην Καλιφόρνια για τουλάχιστον τρία λεπτά και μετά επιτάχυνε και εξαφανίστηκε.

Ως προς το Ten Month Report, πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίεργη υπόθεση: Μια έρευνα για UFO και άλλα «περίεργα πράγματα» με έδρα ένα ράντσο στη Γιούτα. Ο δισεκατομμυριούχος Ρόμπερτ Μπίγκελοου από το Λας Βέγκας το είχε αγοράσει το 1996 για περίπου 200.000 δολάρια αφού οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες του ανέφεραν κατακρεουργημένα ζώα, περίεργα ζώα και δραστηριότητα «πολτεργκάιστ» (στην ουσία φαντάσματα). Ένα βιβλίο του 2005 που είχε γράψει ένας από τους ερευνητές του Μπίγκελοου τράβηξε την προσοχή του Τζέιμς Λακάτσκι, στελέχους της DIA, που μετέβη εκεί το 2007. Ο Λακάτσκι είπε αργότερα πως είδε ένα αντικείμενο να αιωρείται στον αέρα στην κουζίνα του ράντσου.

Ακολούθησε ένα πρόγραμμα κόστους 22 εκατ. δολαρίων που αποκάλυψαν οι NY Times το 2017. Το ράντσο χαρακτηρίστηκε ως «ζωντανό εργαστήριο» για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης της συνείδησης των ανθρώπων με τεχνολογία σε «προηγμένα αεροδιαστημικά σκάφη», μέσω και τηλεπάθειας.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει στοιχεία πως κατασκευάστηκαν όντως εκτενείς υπόγειες εγκασταστάσεις ή ότι βρέθηκαν «εξωτικά υλικά». Συνεχίζονται οι έρευνες για την πορεία του προγράμματος, που ολοκληρώθηκε πάνω από μια δεκαετία πριν.