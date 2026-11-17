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Η ίδια αξιώνει το 50% των μετοχών του επιχειρηματία στη Nornickel ή εναλλακτικά το ποσό των 700 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της.

Η νομική ομάδα του δισεκατομμυριούχου αμφισβητεί το δικαίωμα της πρώην συζύγου να διεκδικεί αποζημίωση στη Βρετανία, χαρακτηρίζοντας τις οικονομικές απαιτήσεις της υπερβολικές και δυσανάλογες.

Η ακροαματική διαδικασία στο Οικογενειακό Δικαστήριο του Λονδίνου έχει προγραμματιστεί για τις 18 Νοεμβρίου 2026, εξετάζοντας ζητήματα δικαιοδοσίας και περιουσιακών στοιχείων.

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Μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές διαμάχες διαζυγίου στη Βρετανία βρίσκεται σε εξέλιξη, με πρωταγωνιστές τη Ναταλία Ποτανίνα και τον πρώην σύζυγό της, Ρώσο δισεκατομμυριούχο Βλαντίμιρ Ποτάνιν. Η υπόθεση, που αφορά μια περιουσία η οποία υπολογίζεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, έχει φτάσει ενώπιον της βρετανικής Δικαιοσύνης, με την πρώην σύζυγο του ολιγάρχη να διεκδικεί σημαντικό μερίδιο από τα περιουσιακά του στοιχεία.

Η Ναταλία Ποτανίνα ζητά μεγαλύτερη συμμετοχή στην περιουσία του πρώην συζύγου της, η οποία εκτιμάται σε περίπου 26,4 δισ. ευρώ. Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η βασική της αξίωση, διεκδικεί εναλλακτικά περίπου 600 εκατ. λίρες, δηλαδή περισσότερα από 700 εκατ. ευρώ, προκειμένου να καλύψει τις οικονομικές και στεγαστικές της ανάγκες.

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Σύμφωνα με την Daily Mail, στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται περίπου 150 εκατ. λίρες για την αγορά κατοικίας στο Λονδίνο, 440 εκατ. λίρες για διατροφή και επιπλέον 10 εκατ. λίρες για άλλες δαπάνες.

Η ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί στο Οικογενειακό Δικαστήριο του Λονδίνου, με την εξέταση της υπόθεσης να ξεκινά στις 18 Νοεμβρίου 2026. Η διαμάχη ενδέχεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικού διακανονισμού διαζυγίου που έχουν απασχολήσει ποτέ τη βρετανική Δικαιοσύνη.

Ένας γάμος 30 ετών και μια περιουσία δισεκατομμυρίων

Η Ναταλία Ποτανίνα και ο Βλαντίμιρ Ποτάνιν γνωρίστηκαν όταν ήταν ακόμη έφηβοι και έζησαν μαζί για περίπου τρεις δεκαετίες. Παντρεύτηκαν το 1983 και απέκτησαν τρία παιδιά, ενώ ο γάμος τους διαλύθηκε το 2014, όταν πήραν διαζύγιο στη Ρωσία.

Ο 65χρονος σήμερα Βλαντίμιρ Ποτάνιν συγκαταλέγεται στους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ρωσίας. Δημιούργησε μεγάλο μέρος της περιουσίας του κατά την περίοδο των ιδιωτικοποιήσεων που ακολούθησε την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Κεντρικό στοιχείο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας αποτελεί η συμμετοχή του στη Nornickel, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς νικελίου και παλλαδίου παγκοσμίως.

Ο Ποτάνιν είχε επίσης διατελέσει για σύντομο χρονικό διάστημα αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας, κατά τη δεκαετία του 1990, επί προεδρίας Μπόρις Γέλτσιν.

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Η νομική του ομάδα χαρακτηρίζει τις οικονομικές απαιτήσεις της πρώην συζύγου του υπερβολικές και δυσανάλογες, αμφισβητώντας τόσο το ύψος των διεκδικήσεων όσο και το δικαίωμά της να διεκδικήσει πρόσθετη οικονομική αποζημίωση στη Βρετανία.

Τι ζητά από την περιουσία του Βλαντίμιρ Ποτάνιν

Η βασική επιδίωξη της Ναταλία Ποτανίνα είναι να εξασφαλίσει το 50% της αξίας των δικαιωμάτων που διατηρεί ο πρώην σύζυγός της στις μετοχές της Nornickel.

Παράλληλα, διεκδικεί το μισό των μερισμάτων που έχει εισπράξει εκείνος από το 2014, καθώς και την κυριότητα μιας πολυτελούς κατοικίας στη Ρωσία, γνωστής ως Autumn House.

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Για την απόκτηση και την κατασκευή του συγκεκριμένου ακινήτου, το ζευγάρι φέρεται να είχε δαπανήσει περίπου 133 εκατ. ευρώ.

Η πλευρά της Ναταλία Ποτανίνα υποστηρίζει ότι, έπειτα από 30 χρόνια γάμου, δικαιούται μεγαλύτερο μερίδιο από την οικογενειακή περιουσία. Επικαλείται, μεταξύ άλλων, τη συμβολή της στην οικογενειακή ζωή και το γεγονός ότι είχε αναλάβει σημαντικό μέρος της φροντίδας των τριών παιδιών τους.

Το βασικό πρόβλημα με τον αρχικό διακανονισμό στη Ρωσία είναι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ότι η περιουσία που υπολογίστηκε αφορούσε κυρίως περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονταν απευθείας στο όνομα του πρώην συζύγου της.

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Μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής του περιουσίας, ωστόσο, ελέγχεται μέσω εταιρειών και καταπιστευμάτων, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, είχε ως αποτέλεσμα να μείνει εκτός του αρχικού υπολογισμού σημαντικό μέρος της συνολικής οικογενειακής περιουσίας.

Η διαφωνία για τα χρήματα που έχει ήδη λάβει

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της αντιπαράθεσης αφορά το ύψος της αποζημίωσης που έχει ήδη καταβληθεί στη Ναταλία Ποτανίνα μετά το διαζύγιο.

Η νομική της ομάδα υποστηρίζει ότι έλαβε περίπου 37 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1% της συνολικής περιουσίας του ζευγαριού.

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Αντίθετα, οι δικηγόροι του Βλαντίμιρ Ποτάνιν υποστηρίζουν ότι η πρώην σύζυγός του έχει ήδη εισπράξει περίπου 75,5 εκατ. ευρώ.

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Η διαφορά μεταξύ των δύο εκτιμήσεων αποτελεί ένα ακόμη πεδίο έντονης αντιπαράθεσης, καθώς οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα για το ύψος των οικονομικών παροχών που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τη λύση του γάμου.

Η προσωπική διάσταση της δικαστικής διαμάχης

Πέρα από τα δισεκατομμύρια και τις επιχειρηματικές συμμετοχές, η υπόθεση έχει και μια έντονη προσωπική διάσταση.

Η Ναταλία Ποτανίνα έχει αναφερθεί δημόσια στις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαλύθηκε ο γάμος της, υποστηρίζοντας ότι η σχέση του πρώην συζύγου της με άλλη γυναίκα αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τον χωρισμό τους.

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Σε συνέντευξή της στο CNN, μετά το διαζύγιο, είχε περιγράψει τη συναισθηματική της κατάσταση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Νιώθω προσβεβλημένη μετά από 30 χρόνια συμβίωσης. Τον αγαπούσα τόσο πολύ. Ήταν ένα μεγάλο προσωπικό δράμα για μένα».

Η ίδια είχε δηλώσει, επίσης, ότι δεν επιθυμούσε να εμπλακεί σε εταιρικές διαμάχες για τη Nornickel, εκφράζοντας την άποψη ότι μια επιχείρηση τέτοιας στρατηγικής σημασίας θα έπρεπε να βρίσκεται υπό κρατικό έλεγχο.

Η μάχη για τη δικαιοδοσία των βρετανικών δικαστηρίων

Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα της υπόθεσης είναι το κατά πόσο η βρετανική Δικαιοσύνη έχει αρμοδιότητα να εξετάσει τις οικονομικές αξιώσεις της Ναταλία Ποτανίνα, δεδομένου ότι ο γάμος και το διαζύγιο πραγματοποιήθηκαν στη Ρωσία.

Η πρώην σύζυγος του ολιγάρχη εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο το 2014 και στη συνέχεια απέκτησε τη βρετανική υπηκοότητα. Η πλευρά του Ποτάνιν, ωστόσο, αμφισβητεί ότι οι δεσμοί της με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αρκετά ισχυροί ώστε να δικαιολογούν την εκδίκαση της υπόθεσης εκεί.

Το Εφετείο της Αγγλίας είχε επιτρέψει στη Ναταλία Ποτανίνα να προχωρήσει με την αίτησή της για οικονομική αποκατάσταση τον Σεπτέμβριο του 2025, ανοίγοντας τον δρόμο για τη νέα δικαστική διαδικασία.

Η διαμάχη έχει αποκτήσει και διεθνείς διαστάσεις, καθώς τον Μάιο του 2026 δικαστήριο της Μόσχας εξέδωσε απόφαση που επιχειρεί να εμποδίσει την πρώην σύζυγο του Ποτάνιν να συνεχίσει τις σχετικές διεκδικήσεις εκτός Ρωσίας.

Παράλληλα, ο Βλαντίμιρ Ποτάνιν βρίσκεται υπό βρετανικές κυρώσεις από τον Ιούνιο του 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η απόφαση της βρετανικής Δικαιοσύνης θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται περιουσίες δισεκατομμυριούχων που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια μακροχρόνιων γάμων, αλλά βρίσκονται κατανεμημένες σε διαφορετικές εταιρείες και δικαιοδοσίες.