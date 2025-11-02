Ο πρίγκιπας Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ, 65 ετών, ενδέχεται σύντομα να εγκαταλείψει τη Βρετανία για μια νέα ζωή στο Άμπου Ντάμπι. Σύμφωνα με τη Mail on Sunday, ο δούκας της Υόρκης έχει λάβει πρόσκληση να εγκατασταθεί σε μια υπερπολυτελή βίλα αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών, ιδιοκτησίας της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η κατοικία βρίσκεται στο Sea Palace, μια αυστηρά φρουρούμενη παραθαλάσσια περιοχή που φιλοξενεί και την έδρα του ναυτικού των Εμιράτων. Η έπαυλη προσφέρει την απόλυτη απομόνωση, συνδυάζοντας βασιλική χλιδή με πλήρη προστασία από τα φώτα της δημοσιότητας.

Revealed: Inside the heavily guarded £10million luxury villa owned by Abu Dhabi royal family that Andrew may soon be calling homehttps://t.co/tQgAH9DW6k — Fairy Royal (@FairyQueane) November 2, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΑΕ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν (MBZ) –παλιός συμμαθητής του Άντριου στο Gordonstoun School– φέρεται να προσέφερε προσωπικά τη βίλα στον πρίγκιπα μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ. Ο MBZ μάλιστα διέταξε την πλήρη ανακαίνιση του σπιτιού, συνδυάζοντας «κλασική βασιλική μεγαλοπρέπεια με μια πιο ζωντανή και σύγχρονη αισθητική».

Η κατοικία περιλαμβάνει κινηματογραφική αίθουσα, εσωτερική πισίνα, ιδιωτικό γυμναστήριο και κουζίνα με προσωπικό σεφ υψηλής γαστρονομίας. Οι διακόπτες, οι βρύσες και τα φωτιστικά είναι επενδεδυμένα με χρυσό, ενώ τα πατώματα και τα μπάνια έχουν επενδυθεί με πολυτελές μάρμαρο.

Το Sea Palace, που ανεγέρθηκε τον 18ο αιώνα ως παρατηρητήριο για την προστασία από θαλάσσιους επιδρομείς, έχει φιλοξενήσει τον Άντριου και τις κόρες του, πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, και στο παρελθόν. Όταν του παραχωρήθηκε προσωρινά το 2010, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είχαν διευκρινίσει ότι επρόκειτο για παραχώρηση χρήσης και όχι για «δώρο».

Σύμφωνα με τον συγγραφέα Άντριου Λόουνι, στο βιβλίο Entitled: The Rise and Fall of the House of York, η επιλογή της νέας κατοικίας είναι «ιδανική» για τον πρίγκιπα, καθώς στα Εμιράτα «τα μέσα ενημέρωσης είναι περιορισμένα και ο Άντριου θα μπορεί να ζει με σεβασμό και διακριτικότητα, μακριά από τον συνεχή δημόσιο έλεγχο».

Οι σχέσεις του Άντριου με τον σεΐχη MBZ χρονολογούνται από την εποχή που ο Βρετανός πρίγκιπας υπηρέτησε ως Ειδικός Εκπρόσωπος για το Διεθνές Εμπόριο και τις Επενδύσεις (2001–2011), προτού παραιτηθεί λόγω της σχέσης του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του στο Άμπου Ντάμπι, ο Άντριου είχε γνωρίσει την επιχειρηματία Αμάντα Στέιβλι, στην οποία φέρεται να είχε κάνει πρόταση γάμου, καθώς και τη Λιβανέζα Χριστίνα Κεσερουάν, με την οποία διατηρούσε δεσμό το 2002.

Αν τελικά μετακομίσει στα Εμιράτα, ο Άντριου θα έχει γείτονα τον πρώην βασιλιά της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, που εγκαταστάθηκε εκεί μετά την παραίτησή του το 2014, λόγω οικονομικού σκανδάλου. Παράλληλα, η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον εξετάζει, σύμφωνα με πηγές, το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει και εκείνη το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς «εκτός από τα παιδιά και τα εγγόνια της, δεν έχει πια πολλούς λόγους να μείνει».