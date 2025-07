Νέα ισραηλινά πλήγματα αναφέρθηκαν στην πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό, όπως μεταδίδουν ΜΜΕ.

Εικόνες του Al Jazeera δείχνουν καταστροφές στο συριακό υπουργείο Άμυνας στη Δαμασκό. Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων είπε ότι τα πλήγματα ήταν ισραηλινά. Επίσης, πλήγμα έλαβε χώρα δίπλα στο προεδρικό μέγαρο, σύμφωνα με το Reuters.

Οι IDF φαίνονται να βομβάρδισαν το κτίριο του γενικού επιτελείου, σε κάτι που μοιάζει με μεγάλης κλίμακας πλήγμα.

