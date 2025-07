Σουέιντα, Συρία NurPhoto via Getty Images

Συνεχής κλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ και Συρίας με αφορμή τις επιθέσεις κατά της μειονότητας των Δρούζων. Μετά από μια κατάπαυση πυρός που διήρκεσε μόνο λίγες ώρες το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε πως έπληξε την είσοδο του αρχηγείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Συρίας, όπως αναφέρει το Reuters. Από την πλευρά τους αξιωματούχοι στη Δαμασκό αναφέρουν πως επλήγη το Υπ.Εθνικής Άμυνας. Το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε επίσης ότι ακούστηκε ο ήχος μιας ισχυρής έκρηξης στη συριακή πρωτεύουσα.

Παράλληλα κάτοικοι στο νότο τη Συρίας ανέφεραν πως μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στόχευσαν θέσεις των συριακών δυνάμεων για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στην πόλη Σουέιντα όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι Δρούζοι.

«Ο (ισραηλινός) στρατός έπληξε την πύλη εισόδου του συγκροτήματος του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του συριακού καθεστώτος» στη Δαμασκό ανέφερε το Τελ Αβιβ και συνεχίζει «να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις ενέργειες σε βάρος Δρούζων αμάχων στη νότια Συρία». Επίσης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ενισχύει τα στρατεύματά του στα σύνορα με τη Συρία. «Στη βάση της αποτίμησης της κατάστασης, ο ισραηλινός στρατός αποφάσισε να ενισχύσει τους μάχιμους στρατιώτες του στη ζώνη των συνόρων με τη Συρία».

Πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας που βρίσκονται στο εσωτερικό του κτιρίου που επλήγη είπαν πως τουλάχιστον δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το κτίριο και ότι αξιωματικοί καταφεύγουν στο υπόγειο. Το κρατικό Elekhbariya TV δήλωσε ότι δύο άμαχοι τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα.

Στον βομβαρδισμό θέσεων των συριακών δυνάμεων που αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά στην περιοχή Σουέιντα μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, προχώρησε το Ισραήλ και την Τρίτη καθώς αυτές εισέρχονταν στην πόλη των Δρούζων .

Η κίνηση ήρθε μετά από ημέρες θανατηφόρων φυλεκτικών-θρησκευτικών συγκρούσεων ενώ παρά την ανακοίνωση του υπ. Άμυνας της Συρίας για κατάπαυση του πυρός στη Σουέιντα, λέγοντας ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία με τοπικούς αξιωματούχους για την ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας, αυτές συγκρούστηκαν ξανά σήμερα με Δρούζους ενόπλους.

Κατά την διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων που άρχισαν την Κυριακή, τουλάχιστον 248 άνθρωποι, σύμφωνα με την ΜΚΟ, Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο αιματηρών συγκρούσεων στην νότια επαρχία μεταξύ των κοινοτήτων των Δρούζων και Βεδουίνων, τις οποίες ακολούθησε και η ανάπτυξη δυνάμεων των de facto αρχών στην περιοχή.

Οι μάχες μεταξύ φυλών Βεδουίνων και πολιτοφυλακών Δρούζων, όπως αναφέρει το BBC, φέρεται να πυροδοτήθηκαν από τη ληστεία και την απαγωγή ενός Δρούζου εμπόρου στον αυτοκινητόδρομο προς τη Δαμασκό την περασμένη Παρασκευή. Την Κυριακή, ένοπλοι Δρούζοι μαχητές φέρεται να περικύκλωσαν και αργότερα κατέλαβαν τη γειτονιά αλ-Μάκβας της πόλης, η οποία κατοικείται από Βεδουίνους. Οι συγκρούσεις σύντομα εξαπλώθηκαν και σε άλλα μέρη της επαρχίας με μέλη φυλών να φέρονται να εξαπέλυσαν επιθέσεις σε πόλεις και χωριά Δρούζων στα περίχωρα της πόλης.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι διέταξε επιθέσεις σε θέσεις των συριακών δυνάμεων όπου είχαν μεταφερθεί όπλα στην περιοχή της Σουέιντα επειδή η κυβέρνηση «σκόπευε να τα χρησιμοποιήσει εναντίον των Δρούζων». Η Συρία καταδίκασε την εμπλοκή του Ισραήλ και δήλωσε ότι οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο μελών των ενόπλων δυνάμεων και πολιτών.

Πολλές μειονοτικές κοινότητες -συμπεριλαμβανομένων των Δρούζων, των οποίων η θρησκεία είναι παρακλάδι του σιιτικού Ισλάμ με τη δική του μοναδική ταυτότητα και πεποιθήσεις- είναι καχύποπτες απέναντι στην κυβέρνηση του προσωρινού προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα, παρά τις δεσμεύσεις του να τις προστατεύσει. Μέχρι τώρα, η επαρχία Σουέιντα παρέμενε σε μεγάλο βαθμό υπό τον έλεγχο των πολιτοφυλακών των Δρούζων, οι οποίες αντιστάθηκαν στις εκκλήσεις να ενταχθούν στις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει δεσμευτεί να αποτρέψει την πρόκληση βλάβης στους Δρούζους στη Συρία λόγω των βαθιών δεσμών τους με όσους ζουν στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν. Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Τρίτη ότι το Ισραήλ φέρει την πλήρη ευθύνη για τις τελευταίες επιθέσεις στη νότια Συρία και τις συνέπειες