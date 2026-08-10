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Το σκάφος μετέφερε περίπου δώδεκα άτομα για έναν εορτασμό γενεθλίων όταν η πλώρη βυθίστηκε και το σκάφος ανατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Οι επιζώντες παρέμειναν στο νερό για δεκαπέντε λεπτά μέχρι να τους εντοπίσει ένα άλλο τουριστικό σκάφος που προσέφερε βοήθεια.

Η αμερικανική Ακτοφυλακή διεξάγει έρευνα για να διαπιστώσει αν το σκάφος λειτουργούσε παράνομα χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και τον απαιτούμενο εξοπλισμό ασφαλείας.

Ο κυβερνήτης του σκάφους αντιμετωπίζει πλέον σειρά κατηγοριών για το θαλάσσιο δυστύχημα που προκάλεσε τον θάνατο των δύο επιβατών.

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Μια γυναίκα και ένα μωρό 5 μηνών έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Liberty Island, στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, το βράδυ του Σαββάτου, 8 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τη New York Post, η μητέρα και το παιδάκι της επέβαιναν στο σκάφος μαζί με άλλα δέκα περίπου άτομα για να γιορτάσουν τα 41α γενέθλια, μίας φίλης, της Πάουλα Ριβέρα. Δυστυχώς το σκάφος ανατράπηκε κοντά στο Νησί της Ελευθερίας και από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους η 27χρονη Σάρα Σάντσες και η μόλις 5 μηνών κόρη της, Αντονέλα Γκαρσία.

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Το σκάφος είχε ναυλωθεί από την εταιρεία «Zeus Luxury» για τον εορτασμό των 41ων γενεθλίων της Πάουλα Ριβέρα και η κρουαζιέρα ξεκίνησε γύρω στις 7 το απόγευμα.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της 20χρονης Σάρα Ράεζ, κόρης της εορτάζουσας, το σκάφος ανατράπηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα κατά την επιστροφή του.

«Καθώς επιστρέφαμε, κινούμασταν αργά, όταν ξαφνικά ακούστηκαν κραυγές επειδή η πλώρη άρχισε να βυθίζεται στο νερό», περιέγραψε. «Το νερό μπήκε στο σκάφος, η πλώρη ανασηκώθηκε και μέσα σε δευτερόλεπτα το σκάφος τουμπάρισε. Βρεθήκαμε όλοι κάτω από το σκάφος προσπαθώντας να βγούμε. Όταν τελικά τα καταφέραμε, επικράτησε πανικός καθώς συνειδητοποιήσαμε ότι έλειπαν άτομα».

🚨BREAKING🚨 A 27-year-old mother and her 5-month-old baby girl were killed when an overcrowded boat flipped near Liberty Island in New York Harbor.



Sara Sanchez and her infant daughter Antonella Garcia were two of the 14 people packed onto a 21-foot boat that overturned… pic.twitter.com/SsEqeWQUlx — Nick’s Right Podcast (@nicksrightpod) August 10, 2026

Οι επιζώντες παρέμειναν στο νερό και πάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος για περίπου 15 λεπτά, προσπαθώντας ανεπιτυχώς να καλέσουν σε βοήθεια, μέχρι που τους εντόπισε ένα άλλο τουριστικό σκάφος («party boat») και άρχισε να τους πετάει σωσίβια.

Ανάμεσα στους διασωθέντες ήταν και ο Αντρές Γκαρσία, πατέρας του βρέφους και σύντροφος της 27χρονης.

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Έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής (FDNY), της αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD), ομάδες δυτών, καθώς και δυνάμεις της Ακτοφυλακής.

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ διεξάγει έρευνα για το αν το σκάφος λειτουργούσε ως παράνομη ναύλωση, χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά επιθεώρησης, εξοπλισμό ασφαλείας και διαπιστεύσεις κυβερνήτη.

Πηγή με γνώση του περιστατικού ανέφερε ότι το συγκεκριμένο σκάφος, με τυπική χωρητικότητα περίπου 10 ατόμων, δεν έπρεπε υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες να μεταφέρει πάνω από πέντε επιβάτες. «Η ψυχαγωγική ναυσιπλοΐα στο λιμάνι της Νέας Υόρκης θυμίζει “Άγρια Δύση” — υπάρχουν ανεξέλεγκτα συντρίμμια, θαλάσσια ρεύματα, αγκυροβόλια commercial πλοίων και πυκνή κυκλοφορία», σημείωσε η ίδια πηγή.

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Σε δήλωσή της, η Πλοίαρχος της Ακτοφυλακής Νέας Υόρκης, Ντορίν ΜακΚάρθι, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας πως «η Ακτοφυλακή είναι δεσμευμένη να αποδώσει ευθύνες στους παράνομους χειριστές με την αυστηρότητα που προβλέπει ο νόμος, για τη διασφάλιση της ασφάλειας στις θαλάσσιες οδούς».

Ο κυβερνήτης του σκάφους βρίσκεται αντιμέτωπος με σειρά κατηγοριών.

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