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Από την Τετάρτη, η πολιτεία της Νέας Υόρκης περνά σε μια νέα και ιδιαίτερα φορτισμένη νομικά και ηθικά εποχή, καθώς τίθεται σε ισχύ ο νόμος που επιτρέπει τον ιατρικά υποβοηθούμενο θάνατο για ασθενείς με τελικό στάδιο ασθένειας.

Η νέα νομοθεσία δίνει το δικαίωμα σε ανθρώπους που πάσχουν από ανίατες ασθένειες και στους οποίους οι γιατροί εκτιμούν ότι απομένουν λιγότεροι από έξι μήνες ζωής, να ζητήσουν ειδική φαρμακευτική αγωγή την οποία θα μπορούν να λάβουν οι ίδιοι, με στόχο να τερματίσουν τη ζωή τους με ελεγχόμενο τρόπο.

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Η διαδικασία προβλέπει τη χορήγηση μιας θανατηφόρας δόσης φαρμάκου, η οποία αρχικά προκαλεί ύπνο και στη συνέχεια οδηγεί στην παύση της καρδιακής λειτουργίας.

Η εφαρμογή του νόμου έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, με υποστηρικτές να υποστηρίζουν ότι προσφέρει στους ασθενείς αξιοπρέπεια και έλεγχο στις τελευταίες στιγμές της ζωής τους, ενώ επικριτές εκφράζουν ανησυχίες για τα όρια της ιατρικής παρέμβασης και την προστασία των πιο ευάλωτων ανθρώπων.

Μια ομάδα επαγγελματιών υγείας έχει προετοιμαστεί εδώ και μήνες για την αλλαγή, εκπαιδευόμενη στις διαδικασίες, στις νομικές απαιτήσεις και στην υποστήριξη ασθενών και οικογενειών.

Για αρκετούς ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο ή άλλες θανατηφόρες παθήσεις, η δυνατότητα αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα επιλέξουν να την εφαρμόσουν, αλλά ότι έχουν μια εναλλακτική λύση σε περίπτωση που ο πόνος και η ταλαιπωρία γίνουν αβάσταχτα.

«Μπορώ να έχω τη βεβαιότητα ότι, αν η ταλαιπωρία γίνει υπερβολικά δύσκολη να αντέξω, υπάρχει μια ειρηνική επιλογή. Και αυτή η ψυχική ηρεμία είναι ανεκτίμητη», δήλωσε ασθενής με καρκίνο του μαστού.

Η Νέα Υόρκη γίνεται έτσι μία ακόμη πολιτεία των ΗΠΑ που επιτρέπει τη λεγόμενη «ιατρική βοήθεια στον θάνατο», μια πρακτική που παραμένει περιορισμένη αλλά κερδίζει σταδιακά έδαφος σε διάφορες περιοχές της χώρας, πάντα μέσα από αυστηρά καθορισμένα ιατρικά και νομικά πλαίσια.

Με πληροφορίες από το NBC