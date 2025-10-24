Βίντεο κατέγραψε τη σοκαριστική στιγμή που μια γυναίκα παρασύρθηκε από θυελλώδεις ανέμους στη Νέα Ζηλανδία, με συνέπεια να βρεθεί στη μέση του δρόμου την ώρα που διέρχονταν αυτοκίνητα.

Το οπτικό υλικό δείχνει φανάρια και κλαδιά δέντρων να ταλαντεύονται πολύ έντονα, την ώρα που η γυναίκα προσπαθεί να σταθεί όρθια.

Advertisement

Advertisement

Στη συνέχεια, μια ισχυρή ριπή αέρα τη σπρώχνει στη διασταύρωση, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο οδόστρωμα, ενώ η τσάντα και τα προσωπικά της αντικείμενα πετάγονται μακριά.

Ευτυχώς, στάθηκε τυχερή, καθώς δύο οδηγοί που περνούσαν εκείνη τη στιγμή από το σημείο αντέδρασαν αμέσως, πατώντας φρένο εγκαίρως.

Το περιστατικό συνέβη εν μέσω ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν τις τελευταίες ημέρες τη Νέα Ζηλανδία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Dashcam footage has captured the moment a strong gust of wind appears to blow over a pedestrian and send them stumbling and tumbling onto the road and into traffic in Wellington. Intense winds have battered parts of New Zealand. #wind #wildweather #dashcam #Wellington #NewZealand pic.twitter.com/yS4deRaEH0 — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) October 22, 2025

Οι Αρχές έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τους ανέμους.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Νέας Ζηλανδίας (MetService) έχει εκδώσει αυστηρή «κόκκινη» προειδοποίηση για πολλές περιοχές, καθώς βορειοδυτικοί άνεμοι με ριπές 140 χλμ./ώρα πλήττουν τη χώρα.

Η υπηρεσία προειδοποιεί για «σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή από ιπτάμενα αντικείμενα και πτώσεις δέντρων».