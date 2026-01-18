Σήμερα στον κόσμο υπάρχουν μόλις 236 kakapo, κατανεμημένοι σε τρεις απομονωμένους πληθυσμούς σε νησιά στο νότιο τμήμα της χώρας. Από αυτούς, 83 είναι θηλυκά σε αναπαραγωγική ηλικία, γεγονός που δημιουργεί ελπίδες για μια εξαιρετικά επιτυχημένη αναπαραγωγική περίοδο πιθανώς τη μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών.

Η σημασία της φετινής αναπαραγωγής

Ο kakapo ένα μοναδικό είδος παπαγάλου που δεν πετά και έχει νυχτερινό τρόπο ζωής δεν αναπαράγεται κάθε χρόνο, αλλά μόνο κάθε δύο έως τέσσερα χρόνια, κυρίως όταν οι δέντρα rimu παράγουν μεγάλο όγκο καρπού, γεγονός που τροφοδοτεί τα πουλιά και ενεργοποιεί το αναπαραγωγικό τους κύκλο.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η φετινή εξελικτική περίοδος έρχεται ως αποτέλεσμα σημαντικού “mega-mast” γεγονότος μιας εξαιρετικά μεγάλης παραγωγής καρπών rimu το οποίο θεωρείται κρίσιμο για την αναπαραγωγή αυτών των σπάνιων πτηνών.

The 2026 breeding season for endangered kākāpō could produce the most chicks in decades. https://t.co/GbGqDU3f3H January 15, 2026

Πρόγραμμα διάσωσης και ιστορικό

Το Πρόγραμμα Διάσωσης Kakapo ξεκίνησε το 1995 από το Υπουργείο Διατήρησης σε συνεργασία με τη φυλή των Μαορί Ngāi Tahu, όταν είχαν απομείνει μόλις 51 πουλιά σχεδόν στο χείλος της εξαφάνισης. Μέχρι το 2022, ο πληθυσμός είχε αυξηθεί σε 252, αλλά τα τελευταία τέσσερα χρόνια χάθηκαν 16 παπαγάλοι.

Η σημερινή αναπαραγωγική περίοδος είναι μόλις η 13η μέσα σε περίπου 30 χρόνια και παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή από επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις, που ελπίζουν ότι θα φέρει σημαντική αύξηση στον αριθμό των νεοσσών.

Τι περιμένουν οι επιστήμονες

Οι πρώτοι νεοσσοί αναμένεται να εκκολαφθούν μέσα στον Φεβρουάριο, ενώ οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με τα νέα πουλιά, αλλά και με τη δημιουργία υγιών, αυτάρκων πληθυσμών kakapo που θα μπορούν να επιβιώνουν με φυσικούς τρόπους, μειώνοντας σταδιακά την ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση.

Παρά την πρόοδο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι το είδος παραμένει σε «κρίσιμο κίνδυνο», λόγω της περιορισμένης γενετικής του ποικιλίας, της ευπάθειας σε ασθένειες και της εξάρτησης από συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες για την αναπαραγωγή.

