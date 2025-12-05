Εναν απρόσμενο επισκέπτη δέχτηκε μια μπυραρία στο Ρίτσμοντ στη Νέα Ζηλανδία, όταν μια μικρή φώκια – προφανώς απόπροσανατολισμένη – μπήκε στο μαγαζί. Η συνιδιοκτήτρια, Μπέλα Έβανς, αρχικά νόμιζε πως επρόκειτο για κάποιον σκύλο, συνηθισμένη στις επισκέψεις κατοικιδίων. Μια δεύτερη ματιά όμως ήταν αρκετή για να προκαλέσει γενική αναστάτωση.

«Μείναμε όλοι με το στόμα ανοιχτό». «Δεν ξέραμε τι να κάνουμε!»

Το ζώο είχε προφανώς αποπροσανατολιστεί και μπήκε στο μαγαζί από περιέργεια. Αυτή την εποχή, οι ειδικοί την ονομάζουν “silly season”, όταν φώκιες και θαλάσσια λιοντάρια κάνουν συχνά… απρόσμενες εμφανίσεις σε σπίτια, δρόμους ή ακόμη και γήπεδα γκολφ.

Οι θαμώνες προσπάθησαν να το κατευθύνουν προς την έξοδο, αλλά η μικρή φώκια είχε άλλα σχέδια: τρύπωσε στην τουαλέτα και κατέληξε να κρύβεται κάτω από το πλυντήριο πιάτων. Άλλος πελάτης έφερε βιαστικά ένα κλουβί από το σπίτι του, ενώ η Έβανς σκέφτηκε κάτι πιο δραστικό για να την προσελκύσει. Ενα κομμάτι σολομού που χρησιμοποιούν ως εξτρα topping στην πίτσα.

Οι δασοφύλακες, που ήδη αναζητούσαν τη νεαρή φώκια έπειτα από πολλές κλήσεις πολιτών, έφτασαν λίγο αργότερα. Ήταν, όπως αποδείχθηκε, η τέταρτη ειδοποίηση που λάμβαναν την ίδια ημέρα.

Η Έβανς λέει ότι η μικρή «Fern», όπως τη βάφτισαν στο μαγαζί, ήταν ο πιο ασυνήθιστος… πελάτης που πέρασε ποτέ από την πόρτα τους – και φυσικά είναι καλοδεχούμενη αν θελήσει να επιστρέψει.