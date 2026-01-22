Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Νέα Ζηλανδία, όπου μια τεράστια κατολίσθηση χτύπησε ένα πολυσύχναστο camping στη βάση του προαστίου Mount Maunganui, αφήνοντας πίσω της αγνοούμενους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, και μεγάλες καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες.

Η τραγωδία έρχεται μετά από ημέρες ακραίων καιρικών φαινομένων με καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες που σάρωσαν το Βόρειο Νησί.

Advertisement

Advertisement

Eyewitness videos shot from a helicopter showed landslides that had occurred in northern New Zealand due to heavy rain, including one at a campsite in Mount Maunganui, a popular tourist spot on the northern coast of the country https://t.co/UZsVRsmbni pic.twitter.com/YXLZhVzqTx — Reuters (@Reuters) January 22, 2026

Το πρωί της Πέμπτης (22/1), περίπου στις 09:30 τοπική ώρα, μια μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε στο δημοφιλές παραθεριστικό θέρετρο Beachside Holiday Park, «θάβοντας» τροχόσπιτα, σκηνές, οχήματα και τις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης.

Ομάδες διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών, ειδικών συνεργείων και εκπαιδευμένων σκύλων, σαρώνουν την περιοχή, αναζητώντας αγνοούμενους, όπως παιδιά και τουρίστες που ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τόνους λάσπης και βράχων.

Αρχικά, υπήρξαν αναφορές ότι διασώστες άκουσαν φωνές μέσα από τα συντρίμμια, αλλά στη συνέχεια η σιωπή επανήλθε, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες.

Ακόμα δεν υπάρχει επίσημη διάσωση επιζώντων και το έδαφος παραμένει επικίνδυνο για την πρόοδο των ερευνών. Η αστυνομία εκτιμά πως ο αριθμός των αγνοουμένων βρίσκεται σε μονοψήφιο νούμερο, ενώ κάποιες αναφορές δείχνουν ότι τουλάχιστον ένα νεαρό κορίτσι είναι μεταξύ των αγνοουμένων.

Παράλληλα με την κατολίσθηση στο camping, μια ξεχωριστή κατολίσθηση αργά το πρωί στο Welcome Bay σε κοντινή απόσταση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων, με άλλα άτομα να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με επίσημες αναφορές.

Advertisement

Η μεγάλη κακοκαιρία, με ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και πληθώρα κατολισθήσεων στο Βόρειο Νησί, είχε ήδη προκαλέσει διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά, κλείσιμπ δρόμων και εκκενώσεις περιοχών.

Eyewitness video from New Zealand shows the aftermath of a powerful landslide that damaged homes, roads, and infrastructure as emergency crews search for possible victims and assess the risk of further slides after heavy rain. #NewZealand #Landslide #EyewitnessVideo pic.twitter.com/HI8BdY06eA — APT News (@APT__News) January 22, 2026

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες είχαν εκδώσει προειδοποιήσεις για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες τις τελευταίες ημέρες, με τις ριπές βροχής να αυξάνουν τον κίνδυνο κατολισθήσεων και πλημμυρών σε περιοχές όπως η Bay of Plenty και η Coromandel.

Advertisement

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αύξηση της συχνότητας και της έντασης ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως πολυήμερες καταιγίδες, συνδέεται στενά με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του κλίματος παγκοσμίως – κάτι που μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους για παρόμοιες φυσικές καταστροφές στο μέλλον.

(με πληροφορίες από Reuters, Associated Press)

Advertisement