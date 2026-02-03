Ο Tζέφρι Επστάιν μπορεί να είχε πολλά μυστικά παιδιά, μεταξύ των οποίων και ένα με μια έφηβη που ισχυρίζεται ότι ένιωθε σαν «ανθρώπινη θερμοκοιτίδα».

Στα αποκαλυπτικά αρχεία που σχετίζονται με τον παιδεραστή χρηματοδότη περιλαμβάνονται αρκετές αναφορές στο γεγονός ότι ο Eπστάιν ήταν πατέρας – με μια έφηβη να ισχυρίζεται ότι το μωρό της της το πήραν λίγα λεπτά μετά τη γέννηση.

Teen Epstein accuser wrote she was used as ‘human incubator’ for secret baby, who was snatched at birth https://t.co/q2k53blZzw pic.twitter.com/UqbpgbFpDg — New York Post (@nypost) February 3, 2026

Η Σάρα Φέργκιουσον επίσης εμφανίστηκε να συγχαίρει τον Επστάιν για τη γέννηση ενός «αγοριού» σε μια σειρά από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 2011.

Ωστόσο, σε μια ξεχωριστή καταχώρηση ημερολογίου από ανώνυμη πηγή, ένα θύμα του Eπστάιν ισχυρίζεται ότι γέννησε ένα κοριτσάκι το 2002, σε ηλικία μόλις 16 ή 17 ετών.

Το έγγραφο περιλαμβάνει αντίγραφο υπερηχογραφήματος που δείχνει κύηση 20 εβδομάδων.

Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι της πήραν το μωρό μόλις 10 λεπτά μετά τον τοκετό, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι η πρώην συνεργός του Eπστάιν,Γκίσλεϊν Μάξγουελ, επέβλεψε τη δοκιμασία.

Το θύμα γράφει: «Γεννήθηκε, άκουσα τα κλάματά της!».

«Είδα αυτό το μικροσκοπικό κεφάλι και σώμα ανάμεσα στα χέρια του γιατρού. Η Μάξγουελ είπε ότι ήταν όμορφη. Πού είναι;»

Η καταχώριση συνεχίζει: «Δεν θέλω να είμαι δεμένη με τον Τζέφρι για το υπόλοιπο της ζωής μου!

Το να παίζεις καλά πιάνο δεν είναι καλός λόγος για να πιστεύεις ότι κάποιος έχει καλά γονίδια ή ότι πρέπει να κάνει παιδί! Είμαι πολύ νέα και αυτός είναι πολύ γέρος!»

Προσθέτει: «Τα σχόλια για το πιάνο και τη μουσική γίνονται για να με πείσουν ότι αυτό είναι σωστό και θα δημιουργήσει τέλειους απογόνους. Αυτός [ο Επστάιν] τους αποκαλεί «ανώτερη γενετική δεξαμενή»;

«Γιατί εγώ; Το χρώμα των ματιών μου, το χρώμα των ματιών μου; Μου λείπει το πρόσωπο που ήμουν πριν με μετατρέψουν σε κάτι που μοιάζει με ανθρώπινη θερμοκοιτίδα».

Η καταχώριση κοινοποιήθηκε από τους δικηγόρους της γυναίκας πριν οι εισαγγελείς ξεκινήσουν την έρευνα για τον Eπστάιν και τη Mάξγουελ.

Το 2023, το θύμα υπέβαλε αγωγή με ψευδώνυμο κατά του συνεργάτη του Eπστάιν, Λίον Μπλακ, πρώην στελέχους της Apollo Global Management.

Στην αγωγή ισχυρίζεται ότι ο Μπλακ τη βίασε στο σπίτι του Eπστάιν και ότι η επίθεση της προκάλεσε αιμορραγία.

Ο Μπλακ έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δεν είναι σαφές τι συνέβη στο νεογέννητο, αν οι ισχυρισμοί είναι αληθινοί.

Ένα ξεχωριστό αρχείο από τα αποδεικτικά στοιχεία της Παρασκευής περιέχει ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα τεστ DNA πατρότητας πάνω σε ένα τραπέζι.

