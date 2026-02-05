Οι ΗΠΑ και η Ρωσία είναι κοντά σε μια συμφωνία για την τήρηση όσων προβλέπονταν από τη συνθήκη New START για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών και πέρα από τη λήξη της την Πέμπτη, μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση επί των συνομιλιών.

Η συνθήκη New START, που θέτει όρια στα πυρηνικά οπλοστάσια των δύο χωρών, είναι η τελευταία μιας σειράς συμφωνιών για τους πυρηνικούς εξοπλισμούς που άρχισε εν μέσω του Ψυχρού Πολέμου.

Διαπραγματεύσεις λάμβαναν χώρα τις τελευταίες 24 ώρες στο Άμπου Ντάμπι, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί συμφωνία, ανέφερε το Axios, επικαλούμενο μια επιπλέον πηγή.

H European Command των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων είπε την Πέμπτη πως οι ΗΠΑ και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει στο Άμπου Ντάμπι για την επανέναρξη ενός στρατιωτικού διαλόγου υψηλού επιπέδου. Επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι είπε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, με υποστήριξη των ΗΠΑ, θα συνεχίζονταν στο προσεχές μέλλον αφού οι διαπραγματευτές ολοκλήρωσαν έναν δεύτερο γύρο συζητήσεων στο Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με το Axios, ήταν ασαφές κατά πόσον η συμφωνία για τήρηση των όρων της συνθήκης για επιπλέον χρονικό διάστημα, πιθανώς έξι μήνες, θα επισημοποιηθεί με κάποιον τρόπο.

Με πληροφορίες από Reuters