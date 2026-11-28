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Ο φυσικός συμμετείχε το 2006 σε εκδήλωση στο ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ το όνομά του αναφέρθηκε σε δικαστικά έγγραφα χωρίς να αποδειχθεί εμπλοκή σε παράνομες πράξεις.

Οι δύο γάμοι του φυσικού σημαδεύτηκαν από εντάσεις, διαζύγια και καταγγελίες για σωματική κακοποίηση, τις οποίες ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά πριν το κλείσιμο των αστυνομικών ερευνών.

Η βιογραφία αναδεικνύει επίσης μια αυταρχική πλευρά του χαρακτήρα του, περιγράφοντας συγκρούσεις με συναδέλφους και προσπάθειες εκδίωξης ερευνητών που αμφισβητούσαν τις επιστημονικές του θεωρίες.

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Μια διαφορετική, λιγότερο γνωστή πλευρά της ζωής του διάσημου θεωρητικού φυσικού Στίβεν Χόκινγκ έρχεται στο φως μέσα από δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας New York Post, το οποίο βασίζεται στη νέα βιογραφία του Graham Farmelo με τίτλο «Hawking: His Life and Work».

Tα στριπ κλαμπ και η άγνωστη πλευρά του διάσημου φυσικού

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Χόκινγκ επισκεπτόταν στριπ κλαμπ, μεταξύ των οποίων και το γνωστό Stringfellows στο Λονδίνο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του χώρου, Peter Stringfellow, είχε θυμηθεί ότι κάποτε του προσέφερε την επιλογή να συζητήσουν για το σύμπαν ή να παρακολουθήσουν τις χορεύτριες, με τον φυσικό να επιλέγει το δεύτερο.

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Η επίσκεψη στο ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Έπσταϊν

Οι αποκαλύψεις δεν σταματούν εκεί. Τον Μάρτιο του 2006, ο Χόκινγκ ταξίδεψε στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους για επιστημονικό συνέδριο φυσικής, το οποίο διοργάνωσε ο Lawrence Krauss και συνδιοργάνωσε ίδρυμα που χρηματοδοτούσε ο Τζέφρι Έπσταϊν. Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι επιστήμονες συμμετείχαν σε μπάρμπεκιου στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, Little St. James, ενώ ο Χόκινγκ πραγματοποίησε και υποβρύχια περιήγηση με ειδικά διαμορφωμένο υποβρύχιο, με τη βοήθεια των φροντιστών του.

Το όνομά του εμφανίστηκε και στα αποσφραγισμένα δικαστικά έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν, που δημοσιοποιήθηκαν το 2024. Συγκεκριμένα, σε ηλεκτρονικό μήνυμα του Έπσταϊν προς την Γκισλέιν Μάξγουελ, τον Ιανουάριο του 2015, γινόταν αναφορά σε ισχυρισμό ότι ο Χόκινγκ είχε συμμετάσχει σε όργιο με ανήλικες. Ο Έπσταϊν συζητούσε μάλιστα το ενδεχόμενο να προσφέρει χρηματική ανταμοιβή σε όποιον μπορούσε να βοηθήσει στην κατάρριψη του ισχυρισμού. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα δικαστικά έγγραφα δεν περιείχαν αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την καταγγελία, ενώ η απλή αναφορά του ονόματος του φυσικού δεν συνιστά απόδειξη εμπλοκής σε παράνομη δραστηριότητα.

Οι δύο γάμοι, οι καταγγελίες κακοποίησης και η «φυλακισμένη» σύζυγος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναφορές στην προσωπική του ζωή. Ο Χόκινγκ παντρεύτηκε δύο φορές, με αμφότερους τους γάμους να καταλήγουν σε διαζύγιο. Η πρώτη του σύζυγος, Τζέιν Γουάιλντ, ανέλαβε μεγάλο μέρος της καθημερινής φροντίδας του όσο η ασθένειά του εξελισσόταν. Ωστόσο, η σχέση τους δοκιμάστηκε έντονα, ιδιαίτερα όταν ο φυσικός ανέπτυξε δεσμό με τη νοσοκόμα του, Έλεϊν Μέισον.

Ο δεύτερος γάμος του, το 1995, δεν έμελλε να έχει καλύτερη κατάληξη. Το 1999, μετά από τραυματισμούς που υπέστη ο Χόκινγκ, νοσηλευτές εξέφρασαν ανησυχίες και ζήτησαν παρέμβαση, ενώ ακολούθησαν δύο αστυνομικές έρευνες έπειτα από καταγγελίες περί σωματικής κακοποίησης. Ο ίδιος ο Χόκινγκ αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, όπως και η σύζυγός του. Το 2004, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν είχε εντοπίσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν την τέλεση εγκληματικής πράξης σε βάρος του. Το ζευγάρι χώρισε το 2007.

Χρόνια αργότερα, η Έλεϊν Μέισον έγραψε στην αδελφή του φυσικού, Μαίρη, ότι αισθανόταν σαν «φυλακισμένη» δίπλα στον Στίβεν, μια φράση που αποτυπώνει το δύσκολο κλίμα που, σύμφωνα με τη βιογραφία, επικρατούσε στη σχέση τους.

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Η σύγκρουση με συναδέλφους και η δύσκολη πλευρά του χαρακτήρα του

Πέρα από την προσωπική του ζωή, η βιογραφία παρουσιάζει και έναν άνθρωπο με έντονη προσωπικότητα, ο οποίος δεν δίσταζε να συγκρούεται με συναδέλφους του. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του νεαρού ερευνητή του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, Andrew Farley, του οποίου η επιστημονική εργασία αμφισβητούσε μια από τις βασικές θεωρίες του Χόκινγκ για τις μαύρες τρύπες. Σύμφωνα με τον Farmelo, ο φυσικός είχε επανειλημμένα ζητήσει από το πανεπιστήμιο την απομάκρυνση του φοιτητή από το διδακτορικό του πρόγραμμα, σε μια υπόθεση που ανέδειξε την αυταρχική πλευρά του χαρακτήρα του.

Με πληροφορίες από NewYorkPost, AbcNews

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