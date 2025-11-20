Ένα επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο προσάραξε την Τετάρτη (20/11) σε ακατοίκητο νησί στα ανοικτά των νοτιοδυτικών ακτών της Νότιας Κορέας αφού η προσοχή του πηδαλιούχου είχε αποσπασθεί από το κινητό του τηλεφωνο, όπως είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μέλος του Λιμενικού.

🛳️ 𝐀𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐅𝐨𝐨𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐒𝐡𝐨𝐰𝐬 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐧 𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐊𝐨𝐫𝐞𝐚𝐧 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐃𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐞𝐬𝐜𝐮𝐞 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧



A South Korean ferry carrying 267 passengers and crew got stranded on Wednesday after running aground off the southwestern tip of… pic.twitter.com/IV612jvIu7 Advertisement Advertisement November 19, 2025

Οι 267 επιβαίνοντες στο πλοίο, που είχε αναχωρήσει από το νησί Ζεζού με προορισμό την πόλη Μόκπο και προσάραξε περίπου στις 20:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας), διασώθηκαν και απομακρύνθηκαν από αυτό, είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Λιμενικό.

Προκαταρκτική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: “ο αξιωματικός που ήταν υπεύθυνος για το πηδάλιο κοίταζε το κινητό του τηλέφωνο και άφησε τον έλεγχο στον αυτόματο πιλότο σε μια περιοχή όπου το πλοίο θα έπρεπε να ελίσσεται χειροκίνητα”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός τoυ Λιμενικού υπό τον όρο της διατήρησης της ανωνυμίας του.

“Κατά συνέπεια, το πλοίο δεν πρόλαβε να αλλάξει πορεία, έστριψε προς το ακατοίκητο νησί και προσάραξε”, πρόσθεσε.

Το Λιμενικό σκοπεύει να ασκήσει διώξεις στο πρόσωπο αυτό, διότι πρόκειται “για ξεκάθαρη αμέλεια”, τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος.

Δεν υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των 246 επιβατών και των 21 μελών του πληρώματος και όλοι τους μεταφέρθηκαν σε κοντινό λιμάνι, διευκρίνισε από την πλευρά του το υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας της Νότιας Κορέας σε ανακοίνωσή του.

Ο υπεύθυνος του Λιμενικού Κιμ Γιονγκ- ζιν είχε επισημάνει νωρίτερα ότι το ατύχημα πιθανόν να οφείλεται σε “λάθη” του πληρώματος.

Advertisement

Το 2014 το οχηματαγωγό Sewol με περισσότερους από 470 επιβάτες – κυρίως μαθητές που συμμετείχαν σε σχολική εκδρομή– βυθίστηκε στα ανοικτά των νοτιοδυτικών ακτών της χώρας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 304 άνθρωποι, στη χειρότερη ναυτική καταστροφή στην ιστορία της Νότιας Κορέας.

The Sewol Ferry Tragedy – Coward Captain Left 350 Students To Die In A Sinking Ship, Rest in Peace to all the victims



On April 16th of 2014, the Sewol Ferry which departed from Incheon in South Korea going to Jeju Island, a tourist attraction place sank.

##Dubai#Rest _in_peacd pic.twitter.com/lzZH9srz4Z — Takmeel Ahmad (@TakmeelAhmad10) April 17, 2024

Πηγή: ΑΠΕ

Advertisement