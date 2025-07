Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς 25% με 50% στο ρωσικό πετρέλαιο αν αντιληφθεί ότι η Μόσχα εμποδίζει τις προσπάθειές του για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας στο told NBC ο Τραμπ δήλωσε ”πολύ θυμωμένος” με την αμφισβήτηση της αξιοπιστίας της ηγεσίας Ζελένσκι από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Εάν η Ρωσία και εγώ δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε μια συμφωνία για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στην Ουκρανία, και εάν πιστεύω ότι φταίει η Ρωσία -που μπορεί να μην φταίει- αλλά εάν πιστεύω ότι φταίει η Ρωσία, θα βάλω δευτερεύοντες δασμούς σε όλο το πετρέλαιο που βγαίνει από τη Ρωσία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

«Αν δηλαδή αγοράζετε πετρέλαιο από τη Ρωσία, δεν μπορείτε να κάνετε επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τραμπ. «Θα υπάρξει δασμός 25 έως 50 μονάδων σε όλο το πετρέλαιο».

