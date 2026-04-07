Ο Ντέιβιντ Χέισελχοφ φάνηκε καταβεβλημένος καθώς εντοπίστηκε για πρώτη φορά μετά από μήνες σε πεζοπορία μαζί με τη σύζυγό του, Χέιλι Ρόμπερτς, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Ο 73χρονος σταρ της σειράς Baywatch χρησιμοποιούσε μπαστούνια πεζοπορίας για στήριξη κατά τη διάρκεια της βόλτας τους στο Calabasas της Καλιφόρνια, ενώ σε κάποια στιγμή η σύζυγός του κρατούσε το χέρι του, σαν να προσπαθούσε να τον στηρίξει.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση, μετά από επεμβάσεις αντικατάστασης στο γόνατο και στο ισχίο.

Εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε ότι οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν αφότου ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες. Όπως ανέφερε, πλέον βρίσκεται σε καλή κατάσταση και επικεντρώνεται στην ανάρρωσή του.

Παρά τη βελτίωση στην κινητικότητά του, ο Χέισελχοφ εξακολουθεί να χρειάζεται κάποια υποστήριξη από τη σύζυγό του. Εκτός από το ότι τον κρατούσε από το χέρι, σε άλλη στιγμή εκείνη στάθηκε πίσω του, τοποθετώντας τα χέρια της στα πλευρά του για να τον στηρίξει.

Παρά την ηλικία του και τα πρόσφατα προβλήματα κινητικότητας, διατηρεί μια εντυπωσιακά καλή φυσική κατάσταση. Το ζευγάρι φάνηκε να απομακρύνεται από το μονοπάτι και να κινείται σε περιοχή με ψηλά χόρτα.

Advertisement

Ο Χέισελχοφ είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι σχεδίαζε να υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο, όταν είχε εντοπιστεί να περπατά με δυσκολία στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια ταξιδιού προς το Κανκούν. Αργότερα, είχε καταγραφεί να μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο έσπρωχνε υπάλληλος αεροπορικής εταιρείας.

Η πρόσφατη βόλτα του στη φύση πραγματοποιήθηκε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον τραγικό θάνατο της δεύτερης συζύγου του και συμπρωταγωνίστριάς του στο Baywatch, Πάμελα Μπαχ, σε ηλικία 62 ετών.

Με πληροφορίες από Daily Mail

Advertisement