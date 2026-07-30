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Το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων στην guest εμφάνισή του στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» κέρδισε ο αμερικανός ηθοποιός, Μπεν Άφλεκ.

Ο 53χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ήταν στην ίδια ο ομάδα με τον πρωταθλητή του «Jeopardy!», Τζέιμι Ντινγκ και έπαιαξν με στόχο να συγκεντρώσουν χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό.

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Στην τελευταία ερώτήση του 1 εκατομμυρίου δολαρίωνοι δύο διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν ποιο από τα αναφερόμενα ονόματα δεν έχει δοθεί ποτέ σε γαλοπούλα που έλαβε προεδρική χάρη στις ΗΠΑ την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Οι επιλογές ήταν «Peanut Butter & Jelly», «Tater & Tot», «Mac & Cheese» και «Spaghetti & Meatball».

Αρχικά χρησιμοποίησαν τη βοήθεια «Τηλέφωνο σε φίλο» καλώντας τον Στίβεν Μόρισον, στενό φίλο και συνεργάτη του Ντινγκ σε διαγωνισμούς γνώσεων, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να τους βοηθήσει.

Στη συνέχεια, ο Κίμελ τους υπενθύμισε ότι διέθεταν και τη βοήθεια του παρουσιαστή.

Την χρησιμοποίησαν και ο Κίμελ εκτίμησε ότι σωστή επιλογή ήταν το «Spaghetti & Meatball». Άφλεκ και ο Ντινγκ αποφάσισαν να εμπιστευτούν την εκτίμηση του και «κλείδωσαν» το «Spaghetti & Meatball». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αποκαλύφθηκε ότι είχαν απαντήσει σωστά, κατακτώντας το έπαθλο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Οι δυο τους πανηγύρισαν με αγκαλιές στη σκηνή.

Το ποσό θα διατεθεί στην Eastern Congo Initiative, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ίδρυσε ο Άφλεκ μαζί με τη Γουίτνεϊ Γουίλιαμς το 2010, ο οποίος στηρίζει τοπικούς φορείς στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τη βελτίωση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, την ενίσχυση των οικονομικών ευκαιριών και την προώθηση της δικαιοσύνης.