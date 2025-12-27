Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού τύπου, ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτς πέρασαν τα Χριστούγεννα μαζί στο Τσέσαϊρ.

Ο πρώην σταρ των One Direction, 31 ετών, και η ηθοποιός της σειράς Big Little Lies και κόρι του Λένι Κράβιτς, 37 ετών, άρχισαν να βγαίνουν τον Αύγουστο, αλλά φαίνεται ότι έχουν προχωρήσει τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο, περνώντας τις διακοπές μαζί.

Σύμφωνα με τη The Mirror, το ζευγάρι εντοπίστηκε να επιστρέφει από την οικογένεια του Στάιλς στο Τσέσαϊρ την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, όταν σταμάτησαν για σνακ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

«Το ζευγάρι πέρασε απαρατήρητο από τους άλλους πελάτες καθώς αγόραζε σνακ για το ταξίδι», ανέφερε πηγή στην εφημερίδα.

«Ήταν ντυμένοι πολύ απλά και θα μπορούσαν να είναι οποιοδήποτε νεαρό ζευγάρι που επέστρεφε από επίσκεψη στην οικογένειά του».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Kράβιτς προκάλεσε για άλλη μια φορά φήμες ότι αρραβωνιάστηκε με τον Στάιλς.

Η 37χρονη ηθοποιός φωτογραφήθηκε να περπατάει στην ιταλική πρωτεύουσα με τον Στάιλς την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, φορώντας ένα χοντρό χρυσό δαχτυλίδι στο δάχτυλό της.

📸| New photos of Harry Styles with Zoe Kravitz in Rome,Italy pic.twitter.com/SDcOBNcgyb — celeb_myworld (@aleteresa_) December 27, 2025

Δεν είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι πυροδοτεί φήμες για αρραβώνα. Τον περασμένο μήνα, η εφημερίδα The Sun έσπευσε να σημειώσει ότι η Kράβιτς φορούσε μια σειρά από χρυσά δαχτυλίδια στο αριστερό παράμεσο της.

Το ζευγάρι περνάει όλο και περισσότερο χρόνο μαζί στη Ρώμη, αφού τους είδαν να περπατούν στην πόλη τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και ξανά τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο People τον Σεπτέμβριο, «έχουν εξαιρετική χημεία, πολλά να συζητήσουν και φαίνεται να διασκεδάζουν μαζί».