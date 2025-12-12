Μια έντονη διαδικτυακή αντιπαράθεση ξέσπασε την Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2025, μετά τη σύγκρουση του Ελον Mασκ με τον Γκάβιν Νιούσομ σχετικά με τους τρανσέξουαλ. Η διαμάχη ξεκίνησε στο X, αφού ο Νιούσομ ανέδειξε το ιστορικό του σχετικά με τα δικαιώματα των τρανσέξουαλ στην Καλιφόρνια.

Η ομάδα του κυβερνήτη της Καλιφόρνια επέκρινε τότε τον Mασκ συνδέοντας τη συζήτηση με την οικογένεια του δισεκατομμυριούχου. Ο Mασκ απάντησε με μια απότομη άρνηση και έκανε μια δήλωση σχετικά με τον αποξενωμένο τρανσέξουαλ γιο του.

Η σύντομη ανταλλαγή απόψεων μετατράπηκε γρήγορα σε μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με την οικογενειακή ζωή του Μασκ και τα δημόσια σχόλιά του για την ταυτότητα φύλου.

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι ο γιος του που είναι τρανσέξουαλ πάσχει από ψυχική ασθένεια



Η διαμάχη εντάθηκε μετά την αναφορά ότι ο Νιούσομ δήλωσε ότι σκοπεύει να υποστηρίξει τους τρανσέξουαλ νέους και ότι έχει υποστηρίξει σημαντική νομοθεσία για αυτούς.

Το Γραφείο Τύπου του Κυβερνήτη Νιούσομ πρόσθεσε στη συνέχεια μια αιχμηρή παρατήρηση. Ανέφερε ότι η «κόρη του Μασκ τον μισεί». Ο Μασκ απάντησε σε αυτό το μήνυμα. Είπε ότι η ομάδα του Νιούσομ αναφερόταν στο παιδί του, τον Ξαβιέ Αλεξάντερ Μασκ.

I assume you’re referring to my son, Xavier, who has a tragic mental illness caused by the evil woke mind virus you push on vulnerable children. I love Xavier very much and hope he recovers.



My daughters are Azure, Exa (she goes by Y) and Arcadia, and they do indeed love me… — Elon Musk (@elonmusk) December 12, 2025

«Υποθέτω ότι αναφέρεστε στον γιο μου, Ξαβιέ, ο οποίος πάσχει από μια τραγική ψυχική ασθένεια που προκλήθηκε από τον διαβολικό ιό της woke κουλτούρας που εσείς προωθείτε σε ευάλωτα παιδιά»

Πρόσθεσε ότι νοιαζόταν για τον Ξαβιέ και ήλπιζε να αναρρώσει.

Αυτή η ανταλλαγή έφερε τη διαμάχη στο προσκήνιο της εθνικής προσοχής. Το σχόλιο του Mασκ ήρθε λίγο μετά από μια άλλη ανάρτηση στο X που επικρίνει τη χρήση αντωνυμιών. Αμφισβήτησε το πώς οι αντωνυμίες έγιναν αντικείμενο της προσοχής του ευρέος κοινού.

I’d like to know who the asshole was that came up with the pronouns bullshit in the first place.



That dipshit deserves a solid punch in the face. — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2025

Ο Mασκ διευκρίνισε ότι οι κόρες του τον αγαπούν



Στη συνέχεια, ο Mασκ έστρεψε την προσοχή στις κόρες του. Είπε ότι όλες τον αγαπούν. Ανέφερε τα ονόματά τους: Azure, Exa, που είναι γνωστή ως Y, και Arcadia. Είπε ότι η δήλωση της ομάδας του Nιούσομ ήταν ψευδής. Αυτό μετατόπισε τη συζήτηση από την πολιτική σε οικογενειακά θέματα. Προκάλεσε επίσης έντονες αντιδράσεις.

Πολλοί χρήστες καταδίκασαν την ανάρτηση της ομάδας του Nιούσομ. Υποστήριξαν ότι τα παιδιά δεν πρέπει να εμπλέκονται σε πολιτικές διαμάχες.

Αρκετοί χρήστες είπαν ότι το σχόλιο ήταν σκληρό. Άλλοι εξέφρασαν ανησυχία για τα λόγια του Mασκ σχετικά με τον Ξαβιέ. Υπερασπίστηκαν το παιδί του και αμφισβήτησαν τις δημόσιες δηλώσεις του.

Ο Mασκ δεν έχει καλές σχέσεις με τον τρανς γιο του



Η σχέση του Mασκ με το τρανς παιδί του είναι τεταμένη εδώ και χρόνια. Η Βίβιαν Τζένα Γουίλσον, που γεννήθηκε ως Ξαβιέ Αλεξάντερ Μασκ έχει μιλήσει ανοικτά για τη ρήξη τους.

Εχει πει ότι ο Μασκ ήταν απόμακρος όταν ήταν μικρότερη. Είπε επίσης ότι ήταν σκληρός με την ταυτότητά της. Η Γούλισον εξήγησε την κατάσταση σε τηλεφωνική συνέντευξη πέρυσι. Είπε ότι ένιωσε υποχρεωμένη να υπερασπιστεί τον εαυτό της μετά τις δημόσιες δηλώσεις του Mασκ για εκείνη.

Elon Musk’s estranged transgender son, Vivian Jenna Wilson, says he transitioned at 16 and that it “saved” his life.



Elon Musk's estranged transgender son, Vivian Jenna Wilson, says he transitioned at 16 and that it "saved" his life.

Elon has previously bravely admitted that he was "tricked" by doctors into approving the medical transition and believes he lost his son to the "woke mind virus." pic.twitter.com/eZ112iloxl

Προηγούμενες δηλώσεις του Mασκ επιδείνωσαν τη ρήξη. Αρνήθηκε την ταυτότητα φύλου της Βίβιαν και είπε ότι δεν ήταν πλέον μέρος της ζωής του.

Ο χωρισμός τους έγινε επίσημος το 2022, όταν η Βίβιαν υπέβαλε αίτηση για αλλαγή ονόματος και φύλου. Είπε επίσης ότι δεν ήθελε να έχει πλέον σχέσεις με τον Mασκ.