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Για τον εντοπισμό του χρησιμοποιήθηκε drone με θερμική κάμερα μετά από σχετική αναφορά που έλαβαν οι τοπικές αρχές.

Η αστυνομία δημοσίευσε χιουμοριστικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτηρίζοντας τον χαρακτήρα ως παλιό φίλο που προσπαθεί να χαλάσει τις γιορτές.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναφέρουν τον εντοπισμό του πράσινου ήρωα προκειμένου να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

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Τον γνωστό Γκριντς, τον πράσινο χαρακτήρα που έχει συνδέσει το όνομά του με το μίσος για τα Χριστούγεννα, εντόπισαν οι αστυνομικοί στο Γουέστ Τσέστερ της Πενσιλβάνια, στις ΗΠΑ, επιστρατεύοντας drone με θερμική κάμερα, προκειμένου να αποτρέψουν τα σχέδιά του να χαλάσει τις φετινές γιορτές.

Ο αγαπημένος ήρωας, που έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από την ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Κάρεϊ, εμφανίζεται σε ένα χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσε η τοπική αστυνομία στο Facebook και έχει ήδη γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Στο βίντεο, ο Γκριντς καταγράφεται από drone εξοπλισμένο με θερμική κάμερα να κινείται πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, προκαλώντας την κινητοποίηση των αστυνομικών.

The Grinch is back to steal Christmas: green villain spotted in Pennsylvania. A man dressed as the Grinch was spotted near railway tracks. He waved at the camera, and police issued a wanted notice for him. The local police department joked that their old "friend" is once again trying to ruin the holiday season. Catching the Grinch has become an annual Christmas tradition for law enforcement. November 28, 2026

Όπως εξηγεί το αστυνομικό τμήμα του Γουέστ Τσέστερ στην ανάρτησή του, οι αστυνομικοί έλαβαν αναφορά για ένα άτομο που περπατούσε στις σιδηροδρομικές γραμμές. Για τον εντοπισμό του χρησιμοποιήθηκε drone με θερμική κάμερα, μέσω του οποίου διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για τον Γκριντς.

Με χιουμοριστική διάθεση, η αστυνομία ανέφερε ότι ο παλιός τους «φίλος» επέστρεψε στην πόλη και φαίνεται να έχει βάλει στόχο να καταστρέψει τα φετινά Χριστούγεννα.

Μάλιστα, κάλεσε τους κατοίκους να ενημερώνουν μέσω της σελίδας της στο Facebook σε περίπτωση που εντοπίσουν τον πράσινο ήρωα, ώστε οι αστυνομικοί να μπορέσουν να τον συλλάβουν πριν προλάβει να χαλάσει τις γιορτές.

Ο Γκριντς αποτελεί δημιούργημα του Αμερικανού συγγραφέα Θίοντορ Σους Γκέιζελ και πρωτοεμφανίστηκε το 1957, στο παιδικό βιβλίο «Πώς ο Γκριντς έκλεψε τα Χριστούγεννα».

Η ιστορία αφηγείται τις προσπάθειές του να στερήσει τη χριστουγεννιάτικη χαρά από τους κατοίκους μιας φανταστικής πόλης, αφαιρώντας τα δώρα και τα στολίδια τους. Ο χαρακτήρας έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα από τις κινηματογραφικές μεταφορές του, με την ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τζιμ Κάρεϊ να τον καθιερώνει στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους αντιήρωες των Χριστουγέννων.