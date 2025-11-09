Πριν από δύο δεκαετίες, ο Αχμάντ αλ-Σαράα βρισκόταν σε ένα κέντρο κράτησης των ΗΠΑ στο Ιράκ, αφού εντάχθηκε στους μαχητές της Αλ Κάιντα που πολεμούσαν εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Λίγοι θα μπορούσαν να προβλέψουν ότι θα γινόταν ο πρώτος πρόεδρος της Συρίας που θα επισκεπτόταν την Ουάσινγκτον από την ανεξαρτησία της χώρας το 1946.

Από τότε που οι αντάρτικες δυνάμεις υπό την ηγεσία του ανέτρεψαν τον πρώην πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο, ο αλ-Σάραα – ο οποίος είχε διακόψει τις σχέσεις του με την Αλ Κάιντα χρόνια νωρίτερα – έχει ξεκινήσει μια σε μεγάλο βαθμό επιτυχημένη εκστρατεία… γοητείας για να δημιουργήσει νέες σχέσεις με χώρες που είχαν απομακρυνθεί από την κυβέρνηση του Άσαντ μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλωτών το 2011, η οποία οδήγησε σε έναν εμφύλιο πόλεμο που είχε διάρκεια 14 χρόνια.

Ο Αλ-Σαράα συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Σαουδική Αραβία τον Μάιο, όπου ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα άρει τις δεκαετίες των κυρώσεων.

Οι δύο άνδρες θα συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, όπου αναμένεται ότι η Συρία θα ενταχθεί επίσημα στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συμμαχία κατά της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Αλ-Σαράα έφτασε στις ΗΠΑ το Σάββατο, πριν από τη συνάντηση.

Εκτός από τη συμφωνία αυτή, ο Αλ-Σαράα θα αξιοποιήσει την επίσκεψή του για να πιέσει για την πλήρη άρση των υπόλοιπων κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα του.

Πάντως πριν από την ιστορική συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος της Συρίας άδραξε την ευκαιρία να χαλαρώσει λίγο και να παίξει μπάσκετ στην Ουάσινγκτον με δύο Αμερικανούς πεζοναύτες, τους Μπραντ Κούπερ και Κέβιν Λάμπερτ. Ο Σύριος υπουργός εξωτερικών, Ο υπουργός Εξωτερικών Aσαάντ αλ Σαϊμπανί μοιράστηκε το βίντεο στο διαδίκτυο πριν από την ιστορική συνάντηση του Αλ-Σαράα με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

