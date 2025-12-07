Ο Τόμας Μαρκλ, 81 ετών και πατέρας της δούκισσας του Σάσεξ, Μέγκαν, βιώνει τη σοβαρότερη δοκιμασία της ζωής του, καθώς μετά από αιφνίδια επιδείνωση της υγείας του υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού κάτω από το γόνατο. Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομείο στις Φιλιππίνες, όπου νοσηλεύεται, και οι γιατροί την περιέγραψαν ως διαδικασία «ζωής ή θανάτου».

Από το δωμάτιο του νοσοκομείου στο Cebu, ο Τόμας Μαρκλ απηύθυνε ένα φορτισμένο μήνυμα προς την κόρη του, Μέγκαν Μαρκλ, εκφράζοντας την επιθυμία του να τη δει «μια τελευταία φορά» πριν φύγει από τη ζωή. Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι θα ήθελε να γνωρίσει τόσο τον γαμπρό του, πρίγκιπα Χάρι, όσο και τα εγγόνια του, τον εξάχρονο Άρτσι και τη τετράχρονη Λίλιμπετ. Η μεταξύ τους σχέση παραμένει ψυχρή από το 2018, όταν η Μέγκαν παντρεύτηκε τον Χάρι, με μια σειρά από παρεξηγήσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις να οδηγούν σε πολυετή αποξένωση.

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν άλλαξε ποτέ τον αριθμό του τηλεφώνου του, ώστε η κόρη του να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσει μαζί του. Παρ’ όλα αυτά, όπως υποστηρίζει, το τελευταίο διάστημα δεν έλαβε κανένα μήνυμα από εκείνη. Παρότι κυκλοφόρησαν φήμες περί προσπάθειας επικοινωνίας εκ μέρους της Μέγκαν, το νοσοκομείο επιβεβαίωσε ότι δεν σημειώθηκε καμία κλήση ή άλλη επαφή από τη δούκισσα ή τους συνεργάτες της, ενώ το ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη κατευθύνθηκε σε διεύθυνση email που ο Τόμας Μαρκλ δεν χρησιμοποιεί εδώ και πολλά χρόνια.

Η κατάσταση της υγείας του είχε χαρακτηριστεί εξαιρετικά κρίσιμη. Σύμφωνα τόσο με τον ίδιο όσο και με τους θεράποντες ιατρούς του, θρόμβωση στον μηρό είχε διακόψει την κυκλοφορία του αίματος προς το πόδι, προκαλώντας μελάνιασμα και σοβαρό κίνδυνο μόλυνσης που απειλούσε άμεσα τη ζωή του. Η χειρουργική επέμβαση διήρκεσε περίπου τρεις ώρες και περιλάμβανε τόσο τον ακρωτηριασμό όσο και την αφαίρεση της θρόμβωσης. Οι γιατροί υπογράμμισαν ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα μπορούσε να αποδειχθεί μοιραία, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος η μόλυνση να εξαπλωθεί στην καρδιά ή σε άλλα ζωτικά όργανα.

Παράλληλα, επανέλαβε δημόσια την επιθυμία του να αποκαταστήσει τη σχέση με την κόρη του, δηλώνοντας πως δεν θέλει να φύγει από τη ζωή ως «ξένος» για τη Μέγκαν και ότι θα ήθελε να γνωρίσει τα εγγόνια του και, ενδεχομένως, τον γαμπρό του. Η δήλωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της μακρόχρονης απομάκρυνσης, η οποία ενισχύθηκε από γεγονότα όπως τα καρδιακά προβλήματα που υπέστη πριν από τον γάμο της Μέγκαν και τα οποία τον ανάγκασαν να απουσιάσει από την τελετή, με τον πρίγκιπα Τσαρλς να τη συνοδεύει τελικά στην εκκλησία.

