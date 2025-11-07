Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα μικρό cameo στην ταινία «Close Personal Friends» σε παραγωγή της Amazon. Στην κωμωδία, της οποίας τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στο Λος Άντζελες, πρωταγωνιστούν οι Λίλι Κόλινς, Τζακ Κουέιντ, Μπρι Λάρσον και Χένρι Γκόλντινγκ.

Η ιστορία φέρεται να επικεντρώνεται σε ένα ανδρόγυνο το οποίο γνωρίζει ένα ζευγάρι διασήμων κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη Σάντα Μπάρμπαρα. Όταν οι δύο πλευρές αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις, τα όρια συγχέονται και η κατάσταση γίνεται τουλάχιστον αμήχανη. Ο Τζέισον Όρλεϊ υπογράφει την σκηνοθεσία με σενάριο του Ίσαακ Άπτεικερ, ενώ η ταινία είναι βασισμένη σε μια ιστορία που δημιούργησαν από κοινού.

«Η Μέγκαν ήταν σήμερα στο σετ», αναφέρει μια πηγή στο People. «Έχει έναν μικρό ρόλο. Έδειχνε πολύ χαλαρή και ευδιάθετη, ενώ συστήθηκε σε όλους και ήταν πολύ ευγενική και προσγειωμένη».

Η Μαρκλ πρωταγωνίστησε στη σειρά «Suits» για επτά συνεχόμενες σεζόν και εμφανίστηκε σε ταινίες όπως τα «Horrible Bosses» και «Remember Me», πριν παντρευτεί τον Πρίγκιπα Χάρι το 2018. Δεν έχει ασχοληθεί με την υποκριτική εδώ και πάνω από επτά χρόνια, αν και η ίδια και ο Χάρι ανανέωσαν τον περασμένο Αύγουστο το first-look deal της εταιρείας τους, Archewell Productions, με το Netflix.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Μαρκλ έχει υπάρξει εκτελεστική παραγωγός της lifestyle σειράς της «With Love, Meghan», ενώ η δεύτερη σεζόν κυκλοφόρησε το καλοκαίρι.

Στη σειρά η Μαρκλ μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της, συμβουλές γύρω από την ευεξία, την οργάνωση του σπιτιού και -όπως σχολίασαν πολλοί θεατές- τις μαγειρικές της ασχολίες.

«Πρόκειται για ένα νέο κεφάλαιο, έτσι δεν είναι;» είχε δηλώσει η 36χρονη τότε Μαρκλ στο Page Six, όταν εγκατέλειψε τη δουλειά της στο τηλεοπτικό δίκτυο USA και στη σειρά «Suits», προκειμένου να επικεντρωθεί στον ρόλο της ως η νέα Δούκισσα του Σάσεξ. «Έχω ολοκληρώσει αυτό τον κύκλο και είμαι περήφανη για τη δουλειά που έκανα εκεί. Τώρα είναι ώρα για μένα και τον Χάρι να δουλέψουμε ως ομάδα», είχε προσθέσει.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε, το 2020, ότι αποσύρεται από τα βασιλικά του καθήκοντα και ότι θα μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με πληροφορίες από Variety, People