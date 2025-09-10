Την επιβολή δασμών έως και 100% στην Ινδία και την Κίνα, ζήτησε από την ΕΕ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζοντας ότι «το μέτρο αυτό θα αποτελέσει ισχυρή πίεση στον Πούτιν και θα τον αναγκάσει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία».

Σύμφωνα με τους Financial Times, το BBC και το Bloomberg, το θέμα τέθηκε στη διάρκεια συνάντησης του επικεφαλής κυρώσεων της ΕΕ Ντέιβιντ Ο’Σάλιβαν, με Αμερικανούς αξιωματούχους του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι συζ’ητησαν τις επιλογές για αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία.

Αμερικανός αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι «έτοιμη να εντείνει τις πιέσεις με την προηπόθεση ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας θα συνεργαστούν μαζί μας».

Η πρόταση του Τραμπ έρχεται μετά το ναυάγιο της διαμεσολάβησης του για μια ειρηνευτική συμφωνία, στην περίφημη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, κι ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία.

Τραμπ: Αναζητά συμμάχους και προσεγγίζει τους παλιούς

Στην ουσία, ο Τραμπ αναζητά συμμάχους που θα παραταθούν μαζί του απέναντι στην συμμαχία Πούτιν- Σι Τζινπίνγκ- Μόντι η οποία επιβεβαιώθηκε στην εντυπωσιακή σύνοδο κορυφής στην Κίνα.

Η ομάδα των 3+1 ηγετών (όπου προστέθηκε και ο πρόεδρος της Β. Κορέας) έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία στις ΗΠΑ καθώς δημιουργείται ένα αντίπαλο στρατόπεδο στην Ασία με πανίσχυρες οικονομικές που εξοπλίζονται και στρατιωτικά.

Η είσοδο της Ινδίας σε αυτή την ομάδα είχε ως αποτέλεσμα ο Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στις ινδικές εισαγωγές στο 50%, ως απάντηση για την αγορά ρωσικού πετρελαίου. Παρόλα αυτά, ο Τραμπ επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο στο Truth Social, ότι «Ινδία και ΗΠΑ συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση των εμπορικών εμποδίων μεταξύ των δύο εθνώνς». «Ανυπομονώ να μιλήσω με τον πολύ καλό μου φίλο, τον πρωθυπουργό Μόντι, τις επόμενες εβδομάδες» ανέφερε.