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Διάθεση για…πλάκα είχε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου αφού κάλεσε στο πόντιουμ της αίθουσας ενημέρωσης των διαπιστευμένων στον Λευκό Οίκο δημοσιογράφων, τον επικεφαλής του UFC, Ντάνα Γουάιτ, τον οποίο παρουσίασε αστειευόμενος ως νέο εκπρόσωπο Τύπου της αμερικανικής προεδρίας.

Σημειώνετια πως ο Τραμπ είχε αναφερθεί τις προηγούμενες ημέρες στο ενδεχόμενο να αναλάβει ο Γουάιτ τη συγκεκριμένη θέση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι επρόκειτο για αστείο.

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Ο Γουάιτ λοιπόν ανέβηκε στο βήμα και ο Τραμπ είπε: «Σας παρουσιάζω τον κ. Ντάνα Γουάιτ», δίνοντας τον λόγο σε εκείνουν που πήρε τη θέση του στο πόντιουμ και αναφώνησε «Επόμενη ερώτηση», προκαλώντας γέλια. Λίγο αργότερα, παραδέχτηκε :«πάντα ήθελα να το κάνω αυτό».

Press Secretary @danawhite’s first briefing 🤣 https://t.co/ycBrlqKqgX November 9, 2026

Έσπευσε ωστόσο να δηλώσει πως δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με την πολιτική, περιγράφοντας παράλληλα τις απρόσμενες συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στον Λευκό Οίκο. «Δεν έχω πολιτικές φιλοδοξίες, ήμουν σε αγώνα μποξ όταν με πήρε ο πρόεδρος. Οι τελευταίες 24 ώρες μου ήταν μέσα στην τρέλα».

Ακολούθωςν δέχτηκε ερώτηση για το πώς θα παρουσίαζε τον Τραμπ εάν επρόκειτο να συμμετάσχει σε έναν αγώνα. Στην απάντησή του εξήρε την προσωπικότητα και την ανθεκτικότητα του Αμερικανού προέδρου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. «Είναι ο σκληρότερος και ο πιο ανθεκτικός άνθρωπος που έχει γνωρίσει, ειδικά μετά τον πυροβολισμό του. Είναι ένας μοναδικός άνθρωπος», δήλωσ