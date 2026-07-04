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Ο Αμερικανός πρόεδρος διάβασε αποσπάσματα από εικονογραφημένο βιβλίο για τις αθλητικές δραστηριότητες των προκατόχων του στον Λευκό Οίκο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, προέβη σε προσωπικά σχόλια για το βάρος του και για προηγούμενους προέδρους, ενώ αναφέρθηκε στην τρέχουσα πορεία της χώρας.

Ο ίδιος πρότεινε μια συνάντηση με πρώην προέδρους για την παρακολούθηση αγώνα ποδοσφαίρου, προκαλώντας τη θετική αντίδραση της οικοδέσποινας.

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως η χώρα θα επιλέξει τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να γίνει ακόμη πιο μεγαλειώδης στο μέλλον.

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Προσκεκλημένος σε επεισόδιο πόντκαστ για παιδιά της Ούσα Βανς, συζύγου του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ ενόψει της 250ής επετείου από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

O Αμερικανός πρόεδρος αφού σολίασε το βάρος του , κι αν θα του πήγαινε η στολή κολυμβητή, έκανε μερικά «αστεία» σχόλια και κομπλιμέντα για τους προκατόχους του

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Ο ρεπουμπλικάνος διάβασε αποσπάσματα εικονογραφημένου βιβλίου για παιδιά, υπό τον τίτλο Presidents Play!, που έχει εκδοθεί από οργανισμό αρμόδιο για την ιστορική κληρονομιά του Λευκού Οίκου.

Ο Φράνκλιν Ρούζβελτ στην πισίνα, ο Γκρόβερ Κλίβλαντ για ψάρεμα, ο Τζίμι Κάρτερ με τη ρακέτα του τένις, ο Μπιλ Κλίντον για τζόκινγκ: το βιβλίο αναφέρεται σε αθλήματα στα οποία επιδίδονταν προκάτοχοί του, που σχολίασε, φυλλομετρώντας σελίδες, ο –ενίοτε σαρκαστικός– Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρίτσαρντ Νίξον, ερασιτέχνης του μπόουλινγκ: «Δαπανούσε πολύ χρόνο δίνοντας μάχες για την προεδρία του (…) πολλοί του προκαλούσαν προβλήματα».

Ο Γουίλιαμ Ταφτ, λάτρης του μπέιζμπολ: «Ήταν μεγάλων διαστάσεων άνδρας (…) ο βαρύτερος πρόεδρός μας — θέλω να προσέξω να μη σπάσω το ρεκόρ του. Και θα μπορούσε να συμβεί αν το άφηνα».

Ο Μπαράκ Ομπάμα, καλός στο μπάσκετ; «Αμφιβάλλω».

Όσο για τις πισίνες που είχαν κατασκευαστεί για προέδρους στον Λευκό Οίκο –δεν υπάρχουν πλέον– είπε πως «δεν ξέρω αν θα μου πήγαινε στολή κολυμβητή», προσθέτοντας πως έχει περάσει πολύς καιρός αφότου έχει κολυμπήσει: «είμαι πολύ απασχολημένος».

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«Ίσως θα έπρεπε να προσκαλέσω τον Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα, τον Τζο Μπάιντεν, τους Μπους (…) να δούμε μαζί αγώνα ποδοσφαίρου. Ωραία ιστορία δεν θα ήταν; Ο Τύπος θα τρελαινόταν!», είπε ακόμη.

«Reunion προέδρων; Πλάκα θα είχε», συναίνεσε η Ούσα Βανς.

Ερωτηθείς τι θα έλεγε στα παιδιά την 4η Ιουλίου, εθνική εορτή των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε πως «έχουμε τρομερή χώρα», που βρίσκεται αυτή τη στιγμή «λιγάκι» σε σταυροδρόμι. «Θα επιλέξουμε τη σωστή κατεύθυνση για θα κάνουμε την Αμερική πιο μεγαλειώδη παρά ποτέ», διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος.

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