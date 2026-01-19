Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να επιμένει πως οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, καθώς η Ουάσινγκτον στρέφει όλο και περισσότερο την προσοχή της στην Αρκτική- και, σε αυτό το πλαίσιο, έχει παραγγείλει νέα παγοθραυστικά από τη Φινλανδία, η οποία θεωρείται κορυφαία στον κλάδο.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC, η Φινλανδία κατέχει τα πρωτεία στον κόσμο στα παγοθραυστικά: Φινλανδικές εταιρείες έχουν σχεδιάσει το 80% όλων αυτών που είναι αυτή τη στιγμή σε υπηρεσία και το 60% έχουν ναυπηγηθεί στη Φινλανδία. Κατά τον Μαούνου Βισούρι, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο φινλανδικής κρατικής εταιρείας Artica, που διατηρεί έναν στόλο οκτώ παγοθραυστικών, η χώρα βρίσκεται στην πρωτοπορία στο αντικείμενο λόγω ανάγκης: «Η Φινλανδία είναι η μόνη χώρα στον κόσμο όπου όλα τα λιμάνια μπορεί να παγώσουν τον χειμώνα» σημειώνει, προσθέτοντας πως το 97% όλων των αγαθών στη χώρα εισάγονται από τη θάλασσα.

Τους πιο ψυχρούς μήνες τα παγοθραυστικά κρατούν τα λιμάνια ανοιχτά και προπορεύονται των μεγάλων εμπορικών πλοίων. «Είναι πραγματικά απαραίτητα για τη Φινλανδία. Λέμε ότι η Φινλανδία είναι νησί» προσθέτει.

Για αυτόν τον λόγο ο Τραμπ ανακοίνωσε τον Οκτώβριο πως οι ΗΠΑ σχεδίαζαν να παραγγείλουν τέσσερα παγοθραυστικά από τη Φινλανδία για την ακτοφυλακή τους. Άλλα επτά, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «Arctic Security Cutters» πρόκειται να ναυπηγηθούν στις ΗΠΑ, με φινλανδικά σχέδια και τεχνογνωσία. «Αγοράζουμε τα καλύτερα παγοθραυστικά στον κόσμο, και η Φινλανδία είναι γνωστή για την κατασκευή τους» είχε δηλώσει ο Τραμπ.

Βάσει αμερικανικού νόμου τα πλοία του πολεμικού ναυτικού και της ακτοφυλακής των ΗΠΑ πρέπει να είναι εγχώριας ναυπήγησης, μα στη συγκεκριμένη περίπτωση ο πρόεδρος προέβη σε άρση αυτού του περιορισμού για λόγους εθνικής ασφαλείας, επικαλούμενος επιθετικές στρατιωτικές και οικονομικές κινήσεις από «ξένους αντιπάλους» (Ρωσία και Κίνα).

Ο Αρκτικός Ωκεανός «ανοίγει» όλο και περισσότερο για τα πλοία λόγω της κλιματικής αλλαγής- ειδικά αν επιχειρούν και παγοθραυστικά. Ως εκ τούτου, ανοίγουν νέες εμπορικές οδοί από την Ασία προς την Ευρώπη, είτε πάνω από τη Ρωσία, είτε βόρεια της Αλάσκας και της ενδοχώρας του Καναδά- και κατευθυνόμενες προς τα κάτω μέσω Γροιλανδίας. Επίσης, η μείωση των όγκων των πάγων σημαίνει πως γίνονται πιο προσβάσιμα τα αποθέματα πετρελαίου και αερίου της Αρκτικής.

«Υπάρχει απλώς πολύ μεγαλύτερη κίνηση σε αυτό το μέρος του κόσμου αυτή τη στιγμή» σχολιάζει ο Πίτερ Ρίμπσκι, απόστρατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και ειδικός σε θέματα Αρκτικής με έδρα στο Ελσίνκι. «Έχετε μια ενεργή βιομηχανία ερευνών και εξόρυξης πετρελαίου και αερίου στη Ρωσία, καθώς και μια αναδυόμενη οδό μεταφοράς από την Ευρώπη προς την Ασία».

Μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, τα πρώτα συμβόλαια υπογράφηκαν στις 29 Δεκεμβρίου. Η φινλανδική Rauma Marine Constructions πρόκειται να ναυπηγήσει δύο παγοθραυστικά για την ακτοφυλακή των ΗΠΑ στο ναυπηγείο της στη Ράουμα, με το πρώτο να αναμένεται να παραδοθεί το 2028. Άλλα τέσσερα θα ναυπηγηθούν στη Λουϊζιάνα των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές παραγγελίες εντάσσονται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να φτάσουν οι ΗΠΑ τη Ρωσία, που έχει 40 παγοθραυστικά, περιλαμβανομένων οκτώ πυρηνοκίνητων. Οι ΗΠΑ έχουν μόνο τρία, ενώ η Κίνα έχει πέντε σκάφη ικανά να πλέουν σε πολικές περιοχές. «Τεχνικά δεν είναι παγοθραυστικά» λέει ο Ρίμπσκι, υποδεικνύοντας πως τα σχέδιά τους δεν ικανοποιούν τα αυστηρά κριτήρια της κατηγορίας- «μα αυξάνουν τον στόλο τους».

Όπως σημειώνει, η Κίνα στέλνει όλο και περισσότερο τέτοια «ερευνητικά» σκάφη σε αρκτικά ύδατα μεταξύ της Αλάσκας και της ρωσικής Άπω Ανατολής, περιλαμβανομένων περιοχών που οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ανήκουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη τους. «Με περιορισμένα μέσα αντίδρασης, αυτό γίνεται πρόβλημα» για τις ΗΠΑ, προσθέτει.

Επίσης, είναι και θέμα προβολής ισχύος, όπως τονίζει η Λιν Μόρτενσγκααρντ, του Ινστιτούτου Διεθνών Μελετών της Δανίας: «Όσα αεροπλανοφόρα και να έχεις και όσο και να τα χρησιμοποιείς για να απειλείς κράτη, δεν μπορείς να στείλεις αεροπλανοφόρο στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό…τα παγοθραυστικά είναι πραγματικά τα μόνα ναυτικά σκάφη που δείχνουν ότι είσαι αρκτικό κράτος, με αρκτικές δυνατότητες».

Πηγή- πληροφορίες: BBC