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Το μούδιασμα που ένιωθε στα δάχτυλα και την παλάμη τον οδήγησε στην απόφαση να χειρουργηθεί άμεσα.

Ο ντράμερ των Blink-182 επιδιώκει την πλήρη ανάρρωσή του μέσα στις επόμενες εβδομάδες ώστε να συνεχίσει τη μουσική του δραστηριότητα.

Ο καλλιτέχνης γνωστοποίησε την περιπέτεια της υγείας του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

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Σε χειρουργική επέμβαση χρειάστηκε να υποβληθεί ο Τράβις Μπάρκερ, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσα από τα social media, αποκαλύπτοντας παράλληλα τον λόγο που τον οδήγησε στο χειρουργείο. Ο 50χρονος μουσικός δημοσίευσε φωτογραφία με τη σύζυγό του, Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, και αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ, σχολιάζοντας πως «δεν είναι σίγουρος γιατί η σύζυγός του φαίνεται τόσο χαρούμενη».

Ο ντράμερ των Blink-182 ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του ακολούθους την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση, έπειτα από ένα επίμονο πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο χέρι του. Όπως εξήγησε, το μούδιασμα επηρέαζε το χέρι, την παλάμη και τα δάχτυλά του και είχε ξεκινήσει μετά από συναυλία που έδωσε τον περασμένο μήνα.

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Μία ημέρα νωρίτερα, ο Μπάρκερ είχε μοιραστεί φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του και την 20χρονη κόρη του, Αλαμπάμα Μπάρκερ.

Σε νεότερο Instagram story, ο μουσικός αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για την περιπέτεια με την υγεία του. Στη φωτογραφία εμφανίζεται αγκαλιά με την Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, γράφοντας με χιουμοριστική διάθεση: «δεν είμαι σίγουρος γιατί η σύζυγός μου φαίνεται τόσο χαρούμενη με αυτό».

Στη συνέχεια εξήγησε τι προηγήθηκε της επέμβασης, αναφέροντας: «Έκανα τεστ τη Δευτέρα μετά τη συναυλία μου και αποδείχτηκε ότι χρειαζόταν να αποκατασταθεί το νεύρο».

Ο Μπάρκερ αποφάσισε να μην καθυστερήσει τη χειρουργική αντιμετώπιση, καθώς βασική του προτεραιότητα ήταν να επιστρέψει στα τύμπανα και να συνεχίσει να παίζει χωρίς το πρόβλημα να επηρεάσει τη μουσική του δραστηριότητα.

«Ήθελα να το προλάβω και να τελειώνω, ώστε να μπορώ να συνεχίσω να παίζω με τον τρόπο που παίζω για πολύ, πολύ καιρό. Θα πρέπει να είμαι καλά σε λίγες εβδομάδες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη περιπέτεια έρχεται περίπου τρία χρόνια μετά από έναν ακόμη τραυματισμό που είχε υποστεί στα χέρια του. Τον Φεβρουάριο του 2023, ο ντράμερ είχε τραυματίσει σοβαρά τον παράμεσό του κατά τη διάρκεια πρόβας, ενώ έπαιζε ντραμς.

Τότε είχε γράψει στο X: «Έπαιζα ντραμς στην πρόβα χθες και χτύπησα το δάχτυλό μου τόσο δυνατά που έπαθα εξάρθρωση και έκοψα τους συνδέσμους».