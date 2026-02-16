Μια σύντομη απάντηση του Μπαράκ Ομπάμα σε «γρήγορο γύρο» ερωταπαντήσεων στάθηκε αρκετή για να προκαλέσει παγκόσμιο διαδικτυακό θόρυβο.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων όταν, σε podcast με τον Μπράιαν Τάιλερ Κοέν, κλήθηκε να απαντήσει με αυθορμητισμό σε μια σειρά σύντομων ερωτήσεων. Στο ερώτημα «Είναι αληθινοί οι εξωγήινοι;», απάντησε: «Είναι αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει», προσθέτοντας με χιούμορ πως δεν «κρατούνται» στην Area 51, εκτός κι αν υπάρχει «μια τεράστια συνωμοσία που το έκρυψε ακόμη και από τον πρόεδρο».

Παρότι η τοποθέτηση έγινε σε ελαφρύ τόνο, απομονώθηκε και αναπαράχθηκε ταχύτατα από διεθνή μέσα, με τίτλους που άφηναν να εννοηθεί ότι ο Ομπάμα «επιβεβαίωσε» την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.

Η διευκρίνιση μέσω Instagram

Μπροστά στη χιονοστιβάδα αντιδράσεων, ο Ομπάμα επανήλθε με ανάρτηση στο Instagram, διευκρινίζοντας ότι μιλούσε θεωρητικά και στο πνεύμα του «speed round». Όπως εξήγησε, αναφερόταν στη στατιστική πιθανότητα ύπαρξης ζωής στο Σύμπαν, τονίζοντας ότι αυτό, λόγω του τεράστιου μεγέθους του, καθιστά πιθανό να υπάρχει ζωή κάπου αλλού.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως οι αποστάσεις μεταξύ των ηλιακών συστημάτων είναι τόσο μεγάλες που η πιθανότητα να έχουν επισκεφθεί εξωγήινοι τη Γη είναι εξαιρετικά μικρή. «Κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου δεν είδα καμία απόδειξη ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Πραγματικά!», υπογράμμισε, επιχειρώντας να διαχωρίσει την επιστημονική υπόθεση από τις θεωρίες περί μυστικών επισκέψεων.

Στο προσκήνιο ξανά η Area 51

Η συζήτηση έφερε και πάλι στο επίκεντρο την Area 51, τη διαβόητη απόρρητη βάση στη Νεβάδα, που εδώ και δεκαετίες τροφοδοτεί σενάρια συνωμοσίας. Το 2019, περίπου 1,5 εκατομμύριο χρήστες είχαν δηλώσει διαδικτυακά συμμετοχή σε «έφοδο» στη βάση, ωστόσο τελικά μόλις περίπου 150 άτομα συγκεντρώθηκαν στην περιοχή, σε μια κινητοποίηση που κατέληξε περισσότερο σε φεστιβαλική εκδήλωση παρά σε αποκάλυψη «κρατικών μυστικών».

Ήδη από το 2013, αποχαρακτηρισμένα έγγραφα είχαν δείξει ότι η βάση χρησιμοποιήθηκε για δοκιμές μυστικών προγραμμάτων εναέριας επιτήρησης, όπως τα U-2 και Oxcart. Οι πτήσεις σε μεγάλα ύψη είχαν ως παρενέργεια την αύξηση αναφορών για «αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα» (UFO), καθώς τα πειραματικά αεροσκάφη δεν αναγνωρίζονταν από το κοινό.

Σήμερα, ο όρος UFO έχει σε μεγάλο βαθμό αντικατασταθεί επισήμως από το UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), με τις αμερικανικές αρχές να επισημαίνουν ότι η πλειονότητα των περιστατικών εξηγείται ως αεροσκάφη, drones, μετεωρολογικά φαινόμενα ή μπαλόνια.

Με τη νέα του παρέμβαση, ο Ομπάμα επιχείρησε να βάλει τέλος στη σεναριολογία, ξεκαθαρίζοντας ότι άλλο η επιστημονική πιθανότητα ύπαρξης ζωής στο Σύμπαν και άλλο οι θεωρίες περί μυστικής επίσκεψης εξωγήινων στη Γη.