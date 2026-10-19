Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Νέα παγκόσμια αξιολόγηση κινδύνων προειδοποιεί ότι η κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και οι πυρηνικές συγκρούσεις ενδέχεται να οδηγήσουν στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας έως το 2100.

Η λίστα περιλαμβάνει συνολικά δεκαεπτά σημαντικές απειλές για την υγεία, όπως η κλιματική κρίση, οι πανδημίες, ο υποσιτισμός των παιδιών και η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά.

Οι ειδικοί εκτίμησαν τα χρόνια υγιούς ζωής που κινδυνεύουν να χαθούν λόγω αυτών των παραγόντων, υπογραμμίζοντας τις ολέθριες συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές.

Η μείωση της διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας από τις πλούσιες χώρες αποτελεί επίσης κρίσιμο παράγοντα, ο οποίος αναμένεται να επηρεάσει δυσανάλογα τις περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής.

Οι συντάκτες της έκθεσης καλούν τους ηγέτες να λάβουν άμεσα μέτρα, επενδύοντας στην πρόληψη και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων.

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Οι άνθρωποι θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε εξαφάνιση έως το 2100 λόγω της κακόβουλης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης ή μιας πυρηνικής σύγκρουσης, σύμφωνα με νέα παγκόσμια αξιολόγηση κινδύνων.

Οι δύο αυτές απειλές βρίσκονται στην κορυφή μιας λίστας με 17 σημαντικούς κινδύνους που απειλούν την ανθρώπινη υγεία τα επόμενα 75 χρόνια. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης οι περικοπές στην αναπτυξιακή βοήθεια από τις πλούσιες χώρες, η κλιματική κρίση και ο υποσιτισμός των παιδιών.

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«Οι αποφάσεις που λαμβάνουν σήμερα οι ηγέτες θα διαμορφώσουν την υγεία και την ευημερία της επόμενης γενιάς», δήλωσε ο καθηγητής Κρίστοφερ Μάρεϊ, συμπρόεδρος της επιτροπής και διευθυντής του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης της Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον.



Για την κατάρτιση της λίστας, οι ειδικοί εκτίμησαν τα χρόνια υγιούς ζωής που ενδέχεται να χαθούν λόγω ασθενειών, αναπηριών και πρόωρων θανάτων από καθεμία από τις απειλές, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες τάσεις.

«Η κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας βιολογικών όπλων, καθώς και μια πυρηνική σύγκρουση που θα προκαλούσε πυρηνικό λιμό, ενέχουν κινδύνους εξαφάνισης της ανθρωπότητας μέσα στα επόμενα 75 χρόνια», αναφέρει η έκθεση.

Παρότι οι πιθανότητες εκδήλωσης αυτών των σεναρίων θεωρούνται μικρές, οι επιπτώσεις τους θα μπορούσαν να είναι ολέθριες. Μια πυρηνική σύγκρουση θα μπορούσε να απελευθερώσει μεγάλες ποσότητες σωματιδίων στην ανώτερη ατμόσφαιρα, περιορίζοντας την ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στη Γη και οδηγώντας σε εκτεταμένο λιμό. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων.

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι 17 σημαντικότερες απειλές για την ανθρώπινη υγεία

Στους υπόλοιπους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν συνολικά την απώλεια περισσότερων από ένα δισεκατομμύριο ετών υγιούς ζωής, και χαρακτηρίζονται ως «μεγάλες καταστροφικές απειλές», περιλαμβάνονται:

Η ατμοσφαιρική ρύπανση

Η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά

Ο υποσιτισμός των παιδιών

Η κλιματική κρίση

Οι συμβατικές ένοπλες συγκρούσεις

Η μείωση της διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας

Η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ

Η υψηλή αρτηριακή πίεση

Οι εισοδηματικές ανισότητες

Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο

Οι φυσικά εμφανιζόμενες πανδημίες

Η παχυσαρκία

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας

Το κάπνισμα

Η ανθυγιεινή γήρανση

Η κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας βιολογικών όπλων

Η πυρηνική σύγκρουση, με πιθανή συνέπεια τον πυρηνικό λιμό

Τεχνητή νοημοσύνη: Η κλιματική κρίση και οι περικοπές στην αναπτυξιακή βοήθεια

Σύμφωνα με την έκθεση, ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,8 βαθμούς Κελσίου, αντί για 4,4 βαθμούς, θα μπορούσε να αποτρέψει την απώλεια 1,89 δισ. ετών υγιούς ζωής.

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Στις χώρες υψηλού εισοδήματος, οι κυριότερες απειλές σχετίζονται με την παχυσαρκία και την ψυχική υγεία, ενώ στις φτωχότερες χώρες σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.

Παράλληλα, οι περικοπές στην αναπτυξιακή βοήθεια από χώρες όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο εντείνουν τις ανησυχίες. Η δραστική μείωση της διεθνούς υγειονομικής βοήθειας θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια έως και 1,5 δισ. ετών υγιούς ζωής μέχρι το 2100, με σχεδόν το 70% των απωλειών να αφορά την υποσαχάρια Αφρική.

Έκκληση για έγκαιρη δράση

Οι συντάκτες της έκθεσης καλούν τους ηγέτες να αντιμετωπίσουν τις απειλές προτού εξελιχθούν σε κρίσεις, μεταξύ άλλων μέσω επενδύσεων στην τεχνολογική καινοτομία και της ενίσχυσης των συστημάτων υγείας.

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«Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία πριν από τρία χρόνια, θεωρώντας ότι υπήρχαν τρεις μεγάλες απειλές: οι συγκρούσεις, το κλίμα και οι πανδημίες», δήλωσε ο Μάρεϊ.

«Υπάρχει ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός απειλών για τις οποίες πρέπει να ανησυχούμε και οι κυβερνήσεις πρέπει πραγματικά να διαθέσουν πόρους και προσωπικό για την πρόβλεψη, την πρόληψη και την προετοιμασία απέναντι σε αυτό το ευρύτερο φάσμα κινδύνων».

Με πληροφορίες από: theguardian.com

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