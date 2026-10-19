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Viral έγιναν οι εικόνες που απεικόνιζαν έναν άνδρα, ντυμένο Ροζ Πάνθηρα να διαδηλώνει στους δρόμους του Παρισιού και να συγκρούεται με τις αστυνομικές δυνάμεις. Αν και οι φωτογραφίες συγκέντρωσαν χιλιάδες likes, πρόκειται για δημιουργήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Δημιούργημα ΑΙ οι εικόνες του Ροζ Πάνθηρα

Σύμφωνα με το BBC Verify, οι φωτογραφίες του Ροζ Πάνθηρα δημιουργήθηκαν με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Google και προήλθαν από σελίδα στο Instagram που ειδικεύεται σε εικόνες παραγόμενες από AI.

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🇫🇷 #FRANCE : VIRAL VIDEO The Pink Panther seemingly joining France’s protests has taken social media by storm — but there’s a twist. The viral footage is AI-generated, not real protest footage. https://t.co/PnoBSlefyj — Silent Observer (@YousufPash69914) October 19, 2026

Οι δημοσιογράφοι του BBC διαπίστωσαν ότι δεν πρόκειται για αυθεντικά στιγμιότυπα, καθώς χρησιμοποίησαν ειδικό εργαλείο ανίχνευσης που εντοπίζει το αόρατο υδατογράφημα SynthID —το οποίο ενσωματώνεται αυτόματα σε περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης— αποκαλύπτοντας έτσι τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν.

Με αυτόν τον τρόπο, εξακριβώθηκε ότι ο Ροζ Πάνθηρας δεν κατέβηκε ποτέ στους δρόμους του Παρισιού, αλλά οι εικόνες με διαδηλωτές ντυμένους Superman και Captain America επιβεβαιώθηκαν ως αυθεντικές.

Παρομοίως, με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να εξεταστεί και άλλη μία φωτογραφία που έγινε viral τις τελευταίες ημέρες και φέρεται να απεικονίζει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι να φοράει μόνο εσώρουχα και να περπατάει στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, μετά από επίθεση κουκολοφόρων.

Το γεγονός αυτό μετέδωσε πρώτος ο δημοσιογράφος του BFMTV, Ντομινίκ Ριζέ, επικαλούμενος αστυνομική πηγή. Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός δεν επιβεβαιώθηκε ανεξάρτητα, ενώ δεν υπήρξαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η εικόνα που έγινε viral παρουσίαζε το εν λόγω περιστατικό.

Το ημίγυμνο ηλικιωμένο ζευγάρι

Σε ανάλυσή της, η Daily Mail ανέφερε ότι εντοπίστηκε το εργαλείο ανίχνευσης SynthID της Google στις εικόνες που κυκλοφορούσαν, υποδηλώνοντας ότι είχαν δημιουργηθεί ή επεξεργαστεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

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Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά, βλέπουμε ορισμένα οπτικά σφάλματα στη φωτογραφία. Δύο «διαδηλωτές» εμφανίζονται να μοιράζονται το ίδιο ζευγάρι πόδια, ενώ στο χέρι της ηλικιωμένης γυναίκας φαίνεται να λείπει ένα δάχτυλο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η αρχική εικόνα που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε ένδειξη ότι δημιουργήθηκε με τη χρήση του Google Gemini, ενώ μια παραλλαγή της φωτογραφίας δημιουργήθηκε με την τεχνολογία AI της OpenAI.

Στις 7 Οκτωβρίου 2026, η Google επέκτεινε τη δημόσια πρόσβαση στο εργαλείο ανίχνευσής της, επιτρέποντας στους χρήστες να ελέγχουν υλικό που δημιουργήθηκε με χρήση της τεχνολογίας της Google, καθώς και συνεργαζόμενων εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της OpenAI.

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Πριν τη δημοσιοποίηση της εικόνας, γαλλικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι δύο ηλικιωμένοι, ηλικίας 80 ετών είχαν πέσει θύμα ληστείας από διαδηλωτές που τους άφησαν σχεδόν γυμνούς στην Πλατεία της Δημοκρατίας στο Παρίσι. Ωστόσο, το περιστατικό δεν έχει επιβεβαιωθεί από τη γαλλική αστυνομία, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Viral image of elderly couple stripped and surrounded by rioters in France was ‘made or edited with AI’ https://t.co/7x9PntPmn6 — Daily Mail (@DailyMail) October 19, 2026

Δεν είναι γνωστό σε ποιον βαθμό χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη στη φωτογραφία των ηλικιωμένων και εάν έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με αυτόν τον τρόπο.

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Τα παραπάνω στοιχεία ηγείρουν σημαντικά ερωτήματα για τη δύναμη της ΑΙ να χειραγωγεί, να συγκινεί, να δημιουργεί εντυπώσεις και σενάρια, περιπλέοκοντας τα όρια μεταξύ του αυθεντικού και του ψεύτικου. Το να πέσουμε θύματα επικοινωνιακής χειραγώγησης είναι το πιο εύκολο, όταν βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από χιλιάδες φωτογραφίες και δεν έχουμε χρόνο να εξακριβώσουμε εάν είναι αυθεντικές ή όχι.

Όλοι είμαστε επιρρεπείς και όσο και να προσέχουμε τις πηγές μας, θα βρεθεί κάποια στιγμή που θα ξεγελαστούμε. Είναι η δύναμη της εικόνας, η οποία ισχυροποιείται όταν δεν κατέχουμε την πλήρη γνώση ενός γεγονότος και έχουμε την τάση να κινούμαστε βάσει του συναισθήματος. Πολύ πιθανόν και άλλες φωογραφίες από τις ταραχές της Γαλλίας να έχουν δημιουργηθεί μέσω ΑΙ.

Η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη στη Γαλλία, με την οργή να έχει οξυνθεί —ειδικά μετά τις εικόνες χάους και απόλυτης αποδιοργάνωσης που επικράτησαν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου με λεηλασίες και βανδαλισμούς, εικόνες που “καπέλωσαν” τις κινητοποιήσεις για την ακρίβεια και την παιδεία. Δημοσιογραφικό καθήκον είναι να ανιχνεύεται η αλήθεια, μακριά από ιδεοληψίες, και να μεταδίδεται η είδηση ως γεγονός με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, χωρίς σε καμία περίπτωση να αξιοποιείται η AI για επικοινωνιακά παιχνίδια.

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Με πληροφορίες από BBC, Daily Mail

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