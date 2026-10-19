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Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε την ανεξέλεγκτη βία, αποδίδοντας τις καταστροφές σε περιθωριακές ακροαριστερές ομάδες και παραβάτες που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις.

Οι καταστροφές περιλαμβάνουν επιθέσεις σε επιχειρήσεις, αστυνομικούς και ιστορικά μνημεία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Τα «Κίτρινα Γιλέκα» και φοιτητικές οργανώσεις προγραμματίζουν νέους γύρους κινητοποιήσεων για τις επόμενες εβδομάδες, χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα για τον συντονισμό τους.

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Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις σημαντικότερες κρίσεις δημόσιας τάξης των τελευταίων ετών, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών —οι οποίες ξεκίνησαν ως διαμαρτυρία για την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης και στη συνέχεια συμπεριέλαβαν αιτήματα για την ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής— εξετράπησαν σε βίαια επεισόδια, λεηλασίες και βανδαλισμούς πολιτιστικών μνημείων και επιχειρήσεων.

Με διάγγελμά του το βράδυ της Κυριακής, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε τις ενέργειες «ταραχοποιών από ακροαριστερές ομάδες του περιθωρίου, στους οποίους προσχώρησαν πολλοί παραβάτες», τους οποίους κατηγόρησε ότι επιδόθηκαν σε «ανεξέλεγκτη βία».

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Οι λεηλασίες οίκων μόδας και μικρών επιχειρήσεων, οι επιθέσεις σε αστυνομικούς και περιπολικά, η καταστροφή του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ —ενός συμβόλου 143 ετών— καθώς και ο βανδαλισμός του αγάλματος της Ζαν ντ’ Αρκ στην Τουλούζη, εθνικής ηρωίδας της Γαλλίας και καθολικής αγίας, είναι μόνο μερικές από τις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, προκαλώντας οργή τόσο στη Γαλλία όσο και παγκοσμίως.

🇫🇷 La coordination de gilets jaunes à l’origine des manifestations samedi dernier en France contre le coût de la vie a annoncé lundi matin un "acte II" avec de nouvelles actions pour samedi ainsi que pour le 31 octobre ⤵️ https://t.co/knNEK6sKPW October 19, 2026

Κάλεσμα για νέες κινητοποιήσεις από τα «Κίτρινα Γιλέκα»

Σύμφωνα με γαλλόφωνα ΜΜΕ, τα «Κίτρινα Γιλέκα» καλούν για νέο γύρο κινητοποιήσεων στις 24 Οκτωβρίου, αποτελώντας μία «δεύτερη πράξη» με νέες δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο. Επίσης μία «τρίτη πράξη» έχει προγραμματιστεί για 31 Οκτωβρίου.

Στην ιστοσελίδα των «Κίτρινων Γιλέκων», υπάρχουν τα εξής σλόγκαν: «Ο Μακρόν πρέπει να φύγει και να δώσει τη θέση του στον λαό», «ο ενωμένος λαός δεν νικιέται ποτέ».

«Θα ακολουθήσουμε την ώθηση που υπάρχει για συνέχεια. Διατηρούμε τη δυναμική για τις 5 Νοεμβρίου, αλλά θα προχωρήσουμε σταδιακά· δηλαδή θα υπάρξει κινητοποίηση στις 24, στις 31 και στη συνέχεια στις 5 Νοεμβρίου», ανέφερε στο AFP ο Μπενζαμέν Μπαλ, διαχειριστής του εν λόγω ιστότοπου.

Ένας χάρτης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα συγκεντρώνει διάφορα σημεία κινητοποίησης σε ολόκληρη τη χώρα. Παρόμοια καλέσματα αναφέρονται και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων, όπως στο Χ και και το Telegram. Όπως μεταδίδει η Le Parisien, δεν είναι ακόμη γνωστό τι έκταση θα λάβουν οι νέες κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται ή σε ποια μέρη θα οργανωθούν οι διαδηλωτές.

Στο Παρίσι, το συνδικάτο CGT δηλώνει ότι βρίσκεται «ακόμη σε διαβουλεύσεις». Η Εθνική Φοιτητική Συντονιστική Επιτροπή (Coordination nationale étudiante), που δηλώνει ότι εκπροσωπεί 34 πανεπιστήμια και σχολές από 19 πόλεις, καλεί σε «συντονισμένη κινητοποίηση» στις 22 Οκτωβρίου και στη συνέχεια στις 3 Νοεμβρίου. «Πιστεύω ότι θα συμμετάσχουμε και στην κινητοποίηση της 24ης Οκτωβρίου», διαβεβαιώνει στη Le Parisien ο Ματίς Αβερσένκ, μέλος της Interfac IDF και ακτιβιστής της οργάνωσης Νέοι Επαναστάτες του NPA.

Με πληροφορίες από Le Figaro, Le Parisien