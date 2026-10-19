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Οι μαζικές διαδηλώσεις της 17ης Οκτωβρίου με αιχμή την ακρίβεια προκάλεσαν εκτεταμένες συγκρούσεις, εκατοντάδες τραυματισμούς αστυνομικών και χιλιάδες συλλήψεις σε όλη τη χώρα.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν χαρακτήρισε απαράδεκτες τις πράξεις βίας και τους εμπρησμούς, υπογραμμίζοντας ότι οι ειρηνικοί διαδηλωτές πρέπει να διαχωρίζονται από τους δράστες.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες οφείλουν να συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες προλαμβάνοντας την υποκίνηση σε βία και τη χειραγώγηση της πληροφόρησης.

Η Κομισιόν βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τη γαλλική ρυθμιστική αρχή ARCOM, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει δραστηριότητες ξένης παρέμβασης στα πρόσφατα επεισόδια.

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Τη στήριξή της στις γαλλικές αρχές, αλλά και την ανάγκη προστασίας του δικαιώματος στην ειρηνική διαδήλωση, υπογράμμισε τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον απόηχο των εκτεταμένων επεισοδίων που σημειώθηκαν στη Γαλλία το Σάββατο.

Οι μαζικές διαδηλώσεις της 17ης Οκτωβρίου, με αιχμή την ακρίβεια και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις, εμπρησμούς και λεηλασίες. Σύμφωνα με το Reuters, οι συλλήψεις ξεπέρασαν τις 2.400, ενώ σχεδόν 1.000 αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

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«Το δικαίωμα στην ειρηνική διαδήλωση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα σε όλες τις δημοκρατικές χώρες και πρέπει να προστατεύεται», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Μάρκους Λάμερτ.

«Όσοι διαδηλώνουν ειρηνικά δεν πρέπει να συγχέονται με εκείνους που διαπράττουν πράξεις βίας», τόνισε, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτους» τους εμπρησμούς, τις λεηλασίες και τις επιθέσεις εναντίον ανθρώπων ή δημόσιων κτιρίων.

«Στηρίζουμε τις προσπάθειες των γαλλικών αρχών να προστατεύσουν τους ανθρώπους, τις περιουσίες και τους δημόσιους θεσμούς, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων», πρόσθεσε.

Ερωτήματα για ξένη παρέμβαση και παραπληροφόρηση

Στο επίκεντρο βρέθηκε και ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων στην ενδεχόμενη κλιμάκωση των επεισοδίων.

Ερωτηθείς εάν έχουν εντοπιστεί δραστηριότητες χειραγώγησης της πληροφόρησης από ξένους παράγοντες, ο εκπρόσωπος Τόμας Ρενιέ απέφυγε να απαντήσει υπενθυμίζοντας τις υποχρεώσεις των ψηφιακών πλατφορμών βάσει της ευρωπαϊκής Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

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«Πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αλγόριθμοι και οι υπηρεσίες τους δεν χρησιμοποιούνται καταχρηστικά», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι πλατφόρμες οφείλουν να αντιμετωπίζουν την υποκίνηση σε βία.

«Όταν οι διαδικτυακές πλατφόρμες αντιλαμβάνονται ή υποψιάζονται ότι ενδέχεται να διαπραχθεί ποινικό αδίκημα, οφείλουν να ενημερώνουν με δική τους πρωτοβουλία τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου», υπενθύμισε.

Ο Ρενιέ επιβεβαίωσε ότι η Κομισιόν βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με την ARCOM στη Γαλλία», τη γαλλική ρυθμιστική αρχή ψηφιακών υπηρεσιών, ανακοινώνοντας νέα συνάντηση με τις γαλλικές αρχές εντός της ημέρας.

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Ωστόσο, η Κομισιόν δεν επιβεβαίωσε ότι έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένες δραστηριότητες ξένης παρέμβασης ή παραπληροφόρησης, τονίζοντας ότι οι γαλλικές αρχές έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

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