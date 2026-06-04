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Έρευνα για πιθανή αντισημιτική επίθεση διεξάγουν οι αστυνομικές αρχές της Νέας Υόρκης, έπειτα από καταγγελία 23χρονης που φέρεται να δέχθηκε βίαιη επίθεση μέσα σε σταθμό του μετρό, σύμφωνα με τη NewYorkPost.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η φερόμενη ως δράστιδα, Diana Smith από το Μπρονξ, επιβιβάστηκε σε συρμό της γραμμής C στο Μανχάταν το απόγευμα της Κυριακής (31/5) και άρχισε να φωνάζει υβριστικά και αντισημιτικά συνθήματα. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι προέβαινε σε ακραίους και προσβλητικούς ισχυρισμούς για τους Εβραίους, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες.

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Η 23χρονη νοσηλεύτρια που κατήγγειλε την επίθεση δήλωσε ότι αρχικά η γυναίκα απευθυνόταν γενικά στους επιβάτες του βαγονιού, επαναλαμβάνοντας θεωρίες συνωμοσίας και στερεοτυπικές αναφορές. Ωστόσο, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν φέρεται να επικεντρώθηκε στη νεαρή γυναίκα, την οποία, σύμφωνα με την καταγγελία, στοχοποίησε εξαιτίας της εβραϊκής της καταγωγής, μετατρέποντας τη λεκτική επίθεση σε προσωπική παρενόχληση.

Βίντεο που καταγράφηκε από το κινητό του θύματος και δημοσιεύει η New York Post αποτυπώνει μέρος του επεισοδίου, με την ύποπτη να φωνάζει ακραίες αντισημιτικές φράσεις. Σύμφωνα με την καταγγελία, η Smith στη συνέχεια άρπαξε τη γυναίκα από τον λαιμό, την έσπρωξε στο πάτωμα και της τράβηξε τα μαλλιά με τόση δύναμη ώστε να αποσπάσει τούφα.

Η ένταση εκτονώθηκε όταν ο συρμός έφτασε στον σταθμό Canal Street, όπου η 23χρονη απομακρύνθηκε από το βαγόνι και αναζήτησε βοήθεια από αστυνομικούς που βρίσκονταν στην περιοχή. Παράλληλα, επιβάτης ενεργοποίησε τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης του τρένου, γεγονός που συνέβαλε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών και στη σύλληψη της γυναίκας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση.

🇺🇸 NYC, May 31, 2026: A 23 year old Jewish woman sent CAM footage of her assault on a subway train.



Around 2:15 PM, a woman told her she could “smell the babies” she had eaten and yelled that “Jews eat babies” before choking her, throwing her to the ground, and beating her. pic.twitter.com/4yMygy3EEb — Combat Antisemitism Movement (@CombatASemitism) June 3, 2026

Η νεαρή νοσηλεύτρια ανέφερε ότι υπέστη διάσειση από το περιστατικό, ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την περιορισμένη αντίδραση των παρευρισκομένων, υποστηρίζοντας ότι αρκετοί επιβάτες παρέμειναν θεατές χωρίς να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια.

Η υπόθεση καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για τα περιστατικά αντισημιτισμού στις ΗΠΑ, ενώ συνέπεσε χρονικά με την ετήσια φιλοϊσραηλινή παρέλαση που πραγματοποιούνταν εκείνη την ημέρα στο Μανχάταν.

(Με πληροφορίες από NewYorkPost)