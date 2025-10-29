Μια ομάδα προσφύγων Αφγανών γυναικών ποδοσφαιριστριών ηττήθηκε με 6-1 από το Τσαντ σε τουρνουά που διοργάνωσε η FIFA στο Μαρόκο την Κυριακή· ωστόσο, για τις ίδιες τις παίκτριες, ο αγώνας αυτός αντιπροσώπευε μια πραγματική νίκη, καθώς κατάφεραν να παίξουν το άθλημα που αγαπούν — κάτι που τους έχει απαγορευτεί στην πατρίδα τους.

Ο γυναικείος αθλητισμός έχει απαγορευτεί στο Αφγανιστάν από τότε που η κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανέλαβε την εξουσία το 2021, γεγονός που ανάγκασε πολλές παίκτριες να διαφύγουν στο εξωτερικό, φοβούμενες για τη ζωή και την ελευθερία τους.

Πριν από την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, το Αφγανιστάν είχε 25 γυναίκες ποδοσφαιρίστριες με συμβόλαιο, οι περισσότερες από τις οποίες ζουν σήμερα στην Αυστραλία.

Η εθνική ομάδα γυναικών είχε δώσει τον τελευταίο της διεθνή αγώνα το 2021, όπου ηττήθηκε 5-0 από το Κατάρ. Τον περασμένο Μάιο, η FIFA ενέκρινε τη δημιουργία μιας ομάδας προσφύγων Αφγανών γυναικών, με προπονήτρια την Πολίν Χάμιλ.

Η ομάδα επέλεξε το όνομα «Afghan Women United» (Ενωμένες Αφγανές Γυναίκες) ως επίσημη ονομασία, ύστερα από διαβουλεύσεις με τη FIFA, λίγο πριν την ήττα τους από το Τσαντ — τον πρώτο τους αγώνα στο τουρνουά FIFA Unites: Women’s Series, στο οποίο συμμετέχουν επίσης η Τυνησία και η Λιβύη.

«Αυτό θέλαμε όλα αυτά τα χρόνια, μετά από τόσο κόπο, να αποκτήσουμε αυτό που μας αξίζει ως γυναίκες. Το δικαίωμα να παίζουμε και να εκπροσωπούμε τη χώρα μας»,

δήλωσε η αρχηγός της ομάδας, Φατίμα Χαϊντάρι, πριν από τον αγώνα.

«Είμαστε βαθιά ευγνώμονες που η FIFA μάς έδωσε αυτή την ευκαιρία και αυτό το προνόμιο να δείξουμε τι μπορούν να πετύχουν οι γυναίκες».

Στον αγώνα, η Μανοζ Νοορί, επιθετικός που αγωνίζεται στη Μελβούρνη, άνοιξε το σκορ για την Afghan Women United με πέναλτι, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο.

Ωστόσο, το Τσαντ, που είχε δώσει τον πρώτο του επίσημο αγώνα το 2019 και είχε συμμετάσχει στα προκριματικά των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 και του 2024, ανέτρεψε γρήγορα το σκορ και κατέκτησε μια άνετη νίκη στο Μπερεσίτ, περίπου 40 χιλιόμετρα από την Καζαμπλάνκα.

Η επόμενη αναμέτρηση της Afghan Women United είναι σήμερα Τετάρτη με την Τυνησία, ενώ το Σάββατο θα αντιμετωπίσει τη Λιβύη.

Αρχικά, το τουρνουά είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά μεταφέρθηκε στο Μαρόκο την τελευταία στιγμή, αφού στις Αφγανές παίκτριες αρνήθηκε η είσοδος στη χώρα του Κόλπου.

