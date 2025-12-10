Τους (υποτιθέμενους) γιους του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και της ερωμένης του, γυμνάστριας Αλίνα Καμπάεβα, φέρονται να απεικονίζουν φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύει η New York Post.

Οι εικόνες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αποτελούν προϊόντα διαρροής και δείχνουν τον Ιβάν, 10 ετών, και των Βλαντιμίρ τον νεότερο, σε αγώνες γυμναστικής υπό την επίβλεψη της Καμπάεβα. Ο Ιβάν μιλά στην κάμερα για κινήσεις που έμαθε από ολυμπιονίκες, σε βίντεο που είχε δημοσιοποιήσει το ρωσόφωνο online κανάλι OSINT Bees. Φέρεται να κατεγράφη τον Ιανουάριο, σε αγώνες που διοργάνωσε η Καμπάεβα, στην ακαδημία την οποία διοικεί και έχει το όνομά της.

Advertisement

Advertisement

Leaked pics Vladimir Putin doesn’t want you to see of his sons: ‘Loneliest boy in Russia’ https://t.co/aLk21l4ynl pic.twitter.com/O740ykfgGW — New York Post (@nypost) December 9, 2025

Όπως λέει η New York Post, ο Πούτιν είναι ιδιαίτερα προστατευτικός απέναντι στα αγόρια, κρατώντας τα απομονωμένα λόγω φόβων για απόπειρες δολοφονίας σε βάρος τους. Τα παιδιά και η μητέρα τους ζουν μια πολύ μοναχική ζωή σε ένα συγκρότημα- «φρούριο» στα δάση του Βαλντάι, βορειοδυτικά της Μόσχας. Ως επώνυμο χρησιμοποιούν, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές και αρχεία από τους αγώνες γυμναστικής, το «Σπιριδόνοφ». Δημοσιογράφοι λένε πως πληροφορίες για την Καμπάεβα και τα παιδιά της δεν υπάρχουν σε κρατικές βάσεις δεδομένων και η περιοχή γύρω από το συγκρότημα του Βαλντάι φρουρείται συνεχώς. Σημειώνεται πως το «Σπιριδόνοφ» ενδεχομένως να προέρχεται από το όνομα του παππού του Πούτιν (Σπυρίδων Πούτιν- γεννήθηκε το 1879 και πέθανε το 1965).

Το κανάλι VchK- OGPU του Telegram δημοσίευσε φωτογραφίες που λέει ότι δείχνουν τον Ιβάν τον Απρίλιο, χαρακτηρίζοντάς τον ως το «αγόρι με τη μεγαλύτερη μοναξιά στη Ρωσία».

Γεννηθείσα το 1983, η Καμπάεβα άρχισε τη ρυθμική σε ηλικία 4 ετών. Έκανε το ντεμπούτο της το 1996 και αναδείχθηκε νικήτρια το 1998 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το 2000 στο Σίδνεϊ πήρε χάλκινο λόγω ενός λάθους και στην Αθήνα το 2004 κατέκτησε χρυσό. Όταν αποσύρθηκε είχε 18 μετάλλια από παγκόσμια πρωταθλήματα και 25 από ευρωπαϊκά, πέραν των ολυμπιακών της. Ωστόσο δεν γλίτωσε το στίγμα του ντόπινγκ, καθώς το 2001 βρέθηκε θετική σε απαγορευμένη ουσία. Φέρεται να συνδέεται με τον Πούτιν από το 2008, αν και ποτέ δεν παραδέχτηκε ούτε η ίδια ούτε ο Πούτιν δημόσια ότι είχαν κάποια σχέση. Μια ρωσική εφημερίδα που είχε προβεί σε σχετικές αναφορές έκλεισε λίγο μετά.

Περνώντας στην πολιτική, απέκτησε έδρα στη ρωσική Κάτω Βουλή, από το 2007 ως το 2014 με το κυβερνών κόμμα της «Ενωμένης Ρωσίας». Το 2014 έγινε πρόεδρος του National Media Group που έχει μεγάλα μερίδια σε σχεδόν όλα τα μεγάλα ρωσικά κρατικά ΜΜΕ. ΈΔεν είναι γνωστό πότε γνώρισε τον Πούτιν, ωστόσο δεν είναι σπάνιο αθλητές και αθλήτριες των Ολυμπιακών να συναντούν τον πρόεδρο. Είχαν κυκλοφορήσει από παλιά φήμες πως είχαν παιδιά.

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει δύο «επίσημες» κόρες, την 40χρονη Μαρίνα Βορόντσοβα και την 39χρονη Κατερίνα Τιχόνοβα, με την πρώην σύζυγό του, Λιουντμίλα Πούτιν, με την οποία χώρισε το 2013. Φέρεται να έχει άλλη μια κόρη, την 22χρονη Ελιζαβέτα Ρούντνοβα, που χρησιμοποιεί επίσης το όνομα Λουίζα Ρόσοβα και ζει στο Παρίσι.