Το «Χαμπάροφσκ», που κινείται με πυρηνική ενέργεια, «θα μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε με επιτυχία τα θαλάσσια σύνορα της Ρωσίας και να προστατεύσουμε τα εθνικά της συμφέροντα σε διάφορα μέρη των ωκεανών του κόσμου», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ κατά την τελετή καθέλκυσης / 3 Νοεμβρίου 2025

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το νέο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο Khabarovsk της Ρωσίας ξεκίνησε τις θαλάσσιες δοκιμές του στη Λευκή Θάλασσα, σηματοδοτώντας μια κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης.

Το συγκεκριμένο σκάφος έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει έως και έξι αυτόνομες πυρηνοκίνητες τορπίλες Poseidon, οι οποίες διαθέτουν σχεδόν απεριόριστη εμβέλεια.

Η επιχειρησιακή ικανότητα του συστήματος επιτρέπει την πρόκληση καταστροφικών ραδιενεργών τσουνάμι, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

Παρά την επίδειξη ισχύος από τη Μόσχα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το υποβρύχιο βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια των δοκιμών πριν κριθεί πλήρως επιχειρησιακό.

Η Συμμαχία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αναθεωρώντας παράλληλα τη στρατηγική της για την προστασία των υποθαλάσσιων υποδομών και τον ανθυποβρυχιακό πόλεμο.

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Σε μια κίνηση υψηλού ρίσκου που κλιμακώνει κατακόρυφα τη γεωπολιτική ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, το νέο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο ειδικού σκοπού της Μόσχας, το Khabarovsk (Project 09851), πραγματοποίησε την παρθενική του έξοδο από τα ναυπηγεία του Σεβεροντβίνσκ, ξεκινώντας δοκιμές πλεύσης στη Λευκή Θάλασσα.

Το υποβρύχιο των 10.000 τόνων είναι ειδικά κατασκευασμένο για να υπηρετήσει ως ο βασικός φορέας της αυτόνομης πυρηνοκίνητης τορπίλης Poseidon (Status-6), ενός όπλου που οι στρατιωτικοί αναλυτές στη Δύση έχουν ήδη βαφτίσει ως το «όπλο της Αποκάλυψης».

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Υποβρύχιος εφιάλτης 1.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια

Το Khabarovsk έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει έως και έξι τορπίλες Poseidon, οι οποίες διαφέρουν από οποιοδήποτε συμβατικό σύστημα αποτροπής. Χάρη στη δική τους μικρογραφία πυρηνικού αντιδραστήρα, διαθέτουν σχεδόν απεριόριστη εμβέλεια, ξεπερνώντας τα 9.600 χιλιόμετρα, ενώ μπορούν να κινούνται σε βάθη έως και 1.000 μέτρων, καθιστώντας τον εντοπισμό τους από τα δυτικά ραντάρ σχεδόν αδύνατο.

Η επιχειρησιακή φιλοσοφία του Poseidon βασίζεται στην πυροδότηση μιας ισχυρής πυρηνικής κεφαλής κοντά στις ακτές του εχθρού. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο η άμεση καταστροφή από την έκρηξη, αλλά η πρόκληση ενός γιγαντιαίου ραδιενεργού τσουνάμι, ικανού να καταστήσει ολόκληρες παράκτιες ζώνες και μεγαλουπόλεις μη κατοικήσιμες για δεκαετίες.

Μήνυμα αποτροπής στη Δύση και συναγερμός στη Συμμαχία

Η χρονική στιγμή που επιλέχθηκε για την έναρξη των θαλάσσιων δοκιμών μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Η αναχώρηση του Khabarovsk ερμηνεύεται από διεθνείς κύκλους ως μια ευθεία επίδειξη στρατηγικής ισχύος από το Κρεμλίνο, την ώρα που η αντιπαράθεση με τη Δύση στο μέτωπο της Ουκρανίας παραμένει στο κόκκινο. Ρώσοι αναλυτές και κρατικά ΜΜΕ έσπευσαν να συνδέσουν τις δοκιμές με τις παραδόσεις προηγμένων δυτικών οπλικών συστημάτων στο Κίεβο.

Το ΝΑΤΟ παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του ρωσικού υποβρυχίου. Η ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών αναγκάζει τις ναυτικές δυνάμεις της Συμμαχίας να αναθεωρήσουν τη στρατηγική τους στον Ατλαντικό, επενδύοντας εσπευσμένα σε νέα συστήματα ανθυποβρυχιακού πολέμου, ενώ παράλληλα αυξάνεται η ανησυχία για την προστασία των κρίσιμων υποθαλάσσιων καλωδίων επικοινωνιών και ενεργειακών αγωγών.

Παρά την έντονη ανησυχία, ειδικοί σε θέματα εξοπλισμών επισημαίνουν ότι το Khabarovsk βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια των εργοστασιακών δοκιμών. Αυτό σημαίνει ότι θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος και εξαντλητικά τεστ ασφαλείας μέχρι να κριθεί πλήρως επιχειρησιακό και να ενταχθεί επίσημα στην πρώτη γραμμή του ρωσικού ναυτικού. Ωστόσο, το μήνυμα της Μόσχας ελήφθη: ο πόλεμος των βυθών μόλις πέρασε σε μια νέα, πολύ πιο επικίνδυνη φάση.