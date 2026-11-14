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Η έρευνα αφορά τον πρώην υπουργό Εθνικής Ανάπτυξης, Μίκλος Σέστακ, ο οποίος κατηγορείται για λήψη δωροδοκιιών σε υπόθεση αγοράς λεωφορείων με διογκωμένες τιμές.

Οι αρχές έθεσαν υπό κράτηση τον Σέστακ, καθώς και άλλα στελέχη της προηγούμενης κυβέρνησης, στο πλαίσιο των εντατικών ερευνών για τη διαφθορά.

Το κατασχεθέν ποσό κατατέθηκε στο Ουγγρικό Κρατικό Θησαυροφυλάκιο, μετά από διαδικασία καταμέτρησης που διήρκεσε οκτώ ώρες με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων.

Ο πρωθυπουργός Πέτερ Μαγκιάρ χαρακτήρισε την επιχείρηση σημείο καμπής, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν κατήγγειλε τις έρευνες ως πολιτική δίωξη.

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Η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουγγαρίας ανακοίνωσε ότι εντόπισε και κατάσχεσε μετρητά αξίας 19,5 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία ήταν θαμμένα σε δάση ή κρυμμένα σε άλλα σημεία.

Η ανακάλυψη, όπως αναφέρει ο Guardian, έγινε στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πρώην υπουργό της κυβέρνησης του εθνικιστή πρώην πρωθυπουργού του Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν. Ο Μίκλος Σέστακ, υπουργός Εθνικής Ανάπτυξης της Ουγγαρίας κατά την περίοδο 2014-2018, κατηγορείται για λήψη δωροδοκιιών σε μια υπόθεση που αφορά την κρατική εταιρεία μεταφορών και την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων σε διογκωμένες τιμές.

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Ο νυν πρωθυπουργός, Πέτερ Μαγκιάρ, πέτυχε σαρωτική εκλογική νίκη τον Απρίλιο, τερματίζοντας τη 16ετή παραμονή του Όρμπαν στην εξουσία, έχοντας υποσχεθεί να διερευνήσει καταγγελίες για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του αντιπάλου του.

Ο Σέστακ, δύο ακόμη υπουργοί από την εποχή του Όρμπαν, καθώς και ο αδελφός του πρώην πρωθυπουργού, έχουν τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο διαφορετικών υποθέσεων, καθώς οι έρευνες για τη διαφθορά έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, όπως αναφέρει το AFP.

Το Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης και Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (NVVH) —ένας φορέας κατά της διαφθοράς με ευρείες αρμοδιότητες, ο οποίος συστάθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Μαγκιάρ για την απόδοση ευθυνών— ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη και την Παρασκευή πραγματοποίησε έρευνες σε διάφορες τοποθεσίες, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας κατά του Σέστακ.

«Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές εντόπισαν μεγάλα χρηματικά ποσά: θαμμένα σε δάση, κρυμμένα σε αγροτικές εγκαταστάσεις, αποθήκες και κατοικίες, καθώς και φυλαγμένα σε χρηματοκιβώτια μεγάλης αξίας σε απομονωμένες τοποθεσίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Το συνολικό ποσό των μετρητών που βρέθηκε κατά τη διάρκεια της διήμερης επιχείρησης ανήλθε σε 5.071.632.000 φιορίνια, 2.658.350 ευρώ και 1.257.100 δολάρια ΗΠΑ», προστίθεται, με τη συνολική αξία να φτάνει τα 19,5 εκατομμύρια δολάρια.

Το NVVH ανέφερε ότι το προσωπικό του κατέθεσε τα χρήματα σε λογαριασμό του Ουγγρικού Κρατικού Θησαυροφυλακίου.

«Με την παραλαβή, 12 υπάλληλοι του Θησαυροφυλακίου χρειάστηκαν 8 ώρες για να καταμετρήσουν τα χρήματα, χρησιμοποιώντας 5 μηχανήματα καταμέτρησης», δήλωσε στο Facebook ο υπουργός Οικονομικών, Αντρας Καρμαν.

Ο Μαγκιάρ χαρακτήρισε την κατάσχεση ως πιθανό σημείο καμπής. «Αυτό σηματοδοτεί επίσημα το τέλος της μαφίας του συνασπισμού Fidesz-KDNP!» δήλωσε, αναφερόμενος στον πρώην κυβερνητικό συνασπισμό του Ορμπαν. Ο πρώην ηγέτης δεν αντέδρασε στη συγκεκριμένη εξέλιξη. Ο Ορμπαν είχε προηγουμένως καταγγείλει τις έρευνες που στοχεύουν τον στενό κύκλο του ως «πολιτική δίωξη», με σκοπό τη φυλάκισή του.