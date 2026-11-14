Ουγγαρία: Ξέθαβαν με φτυάρια εκατομμύρια από τα δάση – Πού είχε κρύψει ο πρώην υπουργός του Ορμπαν τα 19,5 εκατ. δολάρια

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Η έρευνα αφορά τον πρώην υπουργό Εθνικής Ανάπτυξης, Μίκλος Σέστακ, ο οποίος κατηγορείται για λήψη δωροδοκιιών σε υπόθεση αγοράς λεωφορείων με διογκωμένες τιμές.

Οι αρχές έθεσαν υπό κράτηση τον Σέστακ, καθώς και άλλα στελέχη της προηγούμενης κυβέρνησης, στο πλαίσιο των εντατικών ερευνών για τη διαφθορά.

Το κατασχεθέν ποσό κατατέθηκε στο Ουγγρικό Κρατικό Θησαυροφυλάκιο, μετά από διαδικασία καταμέτρησης που διήρκεσε οκτώ ώρες με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων.

Ο πρωθυπουργός Πέτερ Μαγκιάρ χαρακτήρισε την επιχείρηση σημείο καμπής, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν κατήγγειλε τις έρευνες ως πολιτική δίωξη.

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Βίντεο από την εντυπωσιακή επιχείρηση εντοπισμού και κατάσχεσης εκατομμυρίων ευρώ και δολαρίων, που ήταν κρυμμένα σε δάση, αποθήκες, αγροτικές εγκαταστάσεις και κατοικίες, έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές της Ουγγαρίας. Το συνολικό ποσό που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ερευνών δύο ημερών ανέρχεται σε περίπου 19,5 εκατομμύρια δολάρια, στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για υπόθεση διαφθοράς που αφορά πρώην υπουργό της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη και την Παρασκευή από το Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης και Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (NVVH), έναν νέο φορέα κατά της διαφθοράς που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση του σημερινού πρωθυπουργού Πέτερ Μάγιαρ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, τα χρήματα είχαν εντοπιστεί σε διαφορετικές τοποθεσίες, ακόμη και θαμμένα μέσα σε δασικές εκτάσεις, ενώ σημαντικά ποσά βρέθηκαν και σε χρηματοκιβώτια μεγάλης αξίας σε απομονωμένες περιοχές.

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Hungary cracks down on Orbán-era corruption: former cabinet minister buried millions in forests Investigators suspect former Minister of National Development Miklós Seszták of taking bribes in connection with the awarding of government contracts. Nearly $20 million has been seized in the case. The money was buried in wooded areas and hidden in agricultural buildings, warehouses, residential properties and a secret safe. The confiscated funds have been transferred to the Hungarian State Treasury. Earlier, Viktor Orbán’s younger brother was also arrested in Hungary. — NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2026

Τα εκατομμύρια που βρέθηκαν θαμμένα σε δάση και κρυμμένα σε αποθήκες

Όπως ανακοίνωσε το NVVH, το συνολικό ποσό που κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια της διήμερης επιχείρησης ανέρχεται σε 5.071.632.000 ουγγρικά φιορίνια, 2.658.350 ευρώ και 1.257.100 δολάρια ΗΠΑ. Η συνολική αξία των χρημάτων υπολογίζεται σε περίπου 19,5 εκατομμύρια δολάρια.

«Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές εντόπισαν μεγάλα χρηματικά ποσά: θαμμένα σε δάση, κρυμμένα σε αγροτικές εγκαταστάσεις, αποθήκες και κατοικίες, καθώς και φυλαγμένα σε χρηματοκιβώτια μεγάλης αξίας σε απομονωμένες τοποθεσίες», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπηρεσία.

Τα χρήματα κατατέθηκαν σε λογαριασμό του Ουγγρικού Κρατικού Θησαυροφυλακίου. Μάλιστα, η καταμέτρησή τους αποδείχθηκε μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία. Όπως αποκάλυψε μέσω Facebook ο υπουργός Οικονομικών, Άντρας Κάρμαν, χρειάστηκαν 12 υπάλληλοι του Θησαυροφυλακίου, πέντε μηχανήματα καταμέτρησης και συνολικά οκτώ ώρες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η έρευνα για τον πρώην υπουργό του Όρμπαν και η αντίδραση του Μάγιαρ

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο Μίκλος Σέστακ, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Εθνικής Ανάπτυξης της Ουγγαρίας από το 2014 έως το 2018, κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του Βίκτορ Όρμπαν.

Ο πρώην υπουργός κατηγορείται για δωροδοκίες σε υπόθεση που σχετίζεται με την κρατική εταιρεία μεταφορών της χώρας και την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων σε διογκωμένες τιμές. Ο Σέστακ έχει τεθεί υπό κράτηση, ενώ στο πλαίσιο ξεχωριστών ερευνών έχουν συλληφθεί ακόμη δύο πρώην υπουργοί της περιόδου Όρμπαν, καθώς και ο αδελφός του πρώην πρωθυπουργού.

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Οι εξελίξεις έρχονται λίγους μήνες μετά την εκλογική επικράτηση του Πέτερ Μάγιαρ τον Απρίλιο, η οποία έβαλε τέλος στη 16ετή παραμονή του Βίκτορ Όρμπαν στην εξουσία. Ο νέος πρωθυπουργός είχε δεσμευθεί προεκλογικά ότι θα διερευνήσει τις καταγγελίες για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας κατά την προηγούμενη κυβερνητική περίοδο.

Here is the footage released by the National Asset Recovery and Protection Office showing billions of forints' worth of cash being dug out of the ground. The money belonged to @PM_ViktorOrban's former minister, Miklós Seszták.



When the money was handed over, 12 employees of the… https://t.co/CwWxTTHHDO pic.twitter.com/FFmfPa9iv6 — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) November 13, 2026

Ο Μάγιαρ χαρακτήρισε την κατάσχεση των εκατομμυρίων ως πιθανό σημείο καμπής, δηλώνοντας ότι η ανακοίνωση των αρχών «σηματοδοτεί επίσημα το τέλος της μαφίας του συνασπισμού Fidesz-KDNP», αναφερόμενος στα δύο κόμματα που συμμετείχαν στον προηγούμενο κυβερνητικό συνασπισμό.

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Από την πλευρά του, ο Βίκτορ Όρμπαν δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Στο παρελθόν, ωστόσο, είχε χαρακτηρίσει τις έρευνες σε βάρος προσώπων του στενού περιβάλλοντός του ως «πολιτική δίωξη», υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η φυλάκισή του.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι ουγγρικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την αποκάλυψη του εύρους της φερόμενης διαφθοράς και τη διαδρομή των χρημάτων.

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