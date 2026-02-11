Θετικά απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πρόσκληση των ΗΠΑ για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, με τους διαπραγματευτές να επικεντρώνονται στο δύσκολο ζήτημα του εδάφους.

«Ο νεότερος γύρος συνομιλιών έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη ή την Τετάρτη», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Bloomberg, με το δίκτυο να σχολιάζει ότι «δεν είναι σαφές εάν η Ρωσία θα συμφωνήσει σε συνομιλίες στις ΗΠΑ».

Όπως αναφέρει το Bloomberg, στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται μια πρόταση των ΗΠΑ για τη δημιουργία ελεύθερης οικονομικής ζώνης ως ουδέτερης ζώνης στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, μια επιλογή που ο Ουκρανός ηγέτης είπε ότι και τα δύο εμπόλεμα μέρη βλέπουν με σκεπτικισμό.

«Καμία από τις πλευρές δεν είναι ενθουσιασμένη με την ιδέα της ελεύθερης οικονομικής ζώνης – ούτε οι Ρώσοι, ούτε εμείς», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Κίεβο, αν και αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο. «Έχουμε διαφορετικές απόψεις επ’ αυτού. Και οι συμφωνίες ήταν οι εξής – ας επιστρέψουμε και να δούμε πώς μπορεί να μοιάζει στην επόμενη συνάντηση».

Οι απεσταλμένοι του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εντείνουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία καθώς πλησιάζει στο πέμπτο χρόνο με το ζήτημα της παραχώρησης εδαφών να παραμένει το βασικό σημείο τριβής.

Στον προηγούμενο γύρο συνομιλιών νωρίτερα αυτόν τον μήνα μεταξύ Ρώσων, Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στο Άμπου Ντάμπι, χαρακτηρίστηκε εποικοδομητικός από τον Ζελένσκι, ο οποίος πρόσθεσε ότι «ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει μέσα σε λίγους μήνες εάν οι διαπραγματεύσεις προχωρήσουν καλή τη πίστει».

Ο Τραμπ πιέζει για ειρήνη μέχρι τον Ιούνιο

Η προτιμώμενη επιλογή του Κιέβου για το Ντονμπάς – όπου το Κρεμλίνο επιμένει στην απαίτησή του να ελέγξει ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων που δεν έχει καταφέρει να καταλάβει στρατιωτικά – είναι να παραμείνουν στρατεύματα κατά μήκος της πρώτης γραμμής.

Στις συζητήσεις για το ποιος θα ελέγχει την ουδέτερη ζώνη, οι ΗΠΑ πρέπει να διευκρινίσουν τη θέση τους, έχει διευκρινήσει ο Ζελένσκι ο οποίος τόνισε πως: «Εάν είναι δικό μας έδαφος – και είναι δικό μας έδαφος – τότε η χώρα της οποίας το έδαφος είναι θα πρέπει να το κυβερνά».

Ο Ουκρανός ηγέτης έχει δηλώσει νωρίτερα ότι λόγω των ενδιάμεσων εκλογών ατις ΗΠΑ τον Νοέμβριο ασκείται πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ για να εξασφαλίσει μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Την περασμένη εβδομάδα, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, η ομάδα του Τραμπ πρότεινε την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών έως τον Ιούνιο.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει να υπογράψει όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα, δήλωσε ο Ζελένσκι. Τόνισε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να εγκρίνει την πρόταση ειρήνης είτε σε κοινοβουλευτική ψηφοφορία είτε σε εθνικό δημοψήφισμα.

Ο Ουκρανός ηγέτης έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι σκοπεύει να προκηρύξει δημοψήφισμα για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία μετά τη λήξη των εχθροπραξιών. Ο επικεφαλής του κόμματος του Ζελένσκι στο κοινοβούλιο, Ντέιβιντ Αρακάμιγια, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι το Κίεβο μπορεί να ολοκληρώσει τη σύνταξη νόμου για δημοψήφισμα έως τα τέλη Φεβρουαρίου και ότι μια τέτοια ψηφοφορία θα πρέπει να διεξαχθεί μαζί με μια προεδρική ψηφοφορία.

«Προς το παρόν συζητάμε επίσης για ένα σχέδιο αλληλουχίας όλων των ενεργειών μας, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής εγγράφων», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Νομίζω ότι μετά την επόμενη συνάντησή μας, θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση».