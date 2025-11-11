Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της προχώρησαν βαθύτερα στις ανατολικές ουκρανικές πόλεις Ποκρόβσκ και Κουπιάνσκ την Τρίτη, με ένα βίντεο να δείχνει Ρώσους στρατιώτες να εισέρχονται στο Ποκρόβσκ με μοτοσικλέτες, ακόμη και πάνω στις οροφές κατεστραμμένων αυτοκινήτων και φορτηγών.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι η κατάληψη του Ποκρόβσκ, που αποκαλείται «η πύλη προς το Ντόνετσκ» από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, θα της δώσει μια βάση για να προχωρήσει βόρεια προς τις δύο μεγαλύτερες πόλεις που παραμένουν υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας στην περιοχή του Ντόνετσκ, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Advertisement

Advertisement

Η Ρωσία απειλεί το Ποκρόβσκ για περισσότερο από ένα χρόνο, χρησιμοποιώντας μια τακτική «τανάλιας» για να το περικυκλώσει και να απειλήσει τις γραμμές ανεφοδιασμού, αντί για τις θανατηφόρες μετωπικές επιθέσεις που χρησιμοποίησε για να καταλάβει την πόλη Μπαχμούτ το 2023.

Украинцы подтвердили видео нашего захода в Покровск



Тут медийный ВСУшник предался эротическим воспоминаниям о месте съемки этого эпичного видео..



Полный текст в Telegram:https://t.co/2GnVNEZ736 pic.twitter.com/DoC0BywHTh November 11, 2025

Ρώσοι πολεμικοί μπλόγκερ δημοσίευσαν την Τρίτη ένα βίντεο που δείχνει, όπως λένε, ρωσικές δυνάμεις να εισέρχονται στο Ποκρόβσκ κατά μήκος ενός δρόμου τυλιγμένου στην ομίχλη, σε κάτι που ορισμένοι χρήστες του Telegram χαρακτήρισαν ως σκηνές από την ταινία δράσης του 1979 «Mad Max», η οποία εκτυλίσσεται σε ένα μετα-αποκαλυπτικό τοπίο.

Το βίντεο έδειχνε ρωσικές δυνάμεις σε μοτοσικλέτες και σε μια περίεργη συλλογή αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων. Πολλά οχήματα, χωρίς πόρτες και παράθυρα, εμφανίζονταν να οδηγούν σε έναν δρόμο γεμάτο συντρίμμια, ενώ οι στρατιώτες παρακολουθούσαν. Μερικοί Ρώσοι στρατιώτες κάθονταν στην οροφή ενός κατεστραμμένου οχήματος. Ένα drone ήταν ορατό δίπλα στο δρόμο.

Το Reuters μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι η τοποθεσία του βίντεο είναι στο Ποκρόβσκαπό τη διάταξη του δρόμου, τις πινακίδες, τον πύργο κοινής ωφέλειας και τα δέντρα που φαίνονται στο βίντεο.

Ο στρατός της Ουκρανίας ανέφερε ότι περίπου 300 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται πλέον στο Ποκρόβσκ και ότι η Μόσχα ενέτεινε τις προσπάθειές της να στείλει περισσότερα στρατεύματα τις τελευταίες ημέρες, χρησιμοποιώντας την πυκνή ομίχλη ως κάλυψη για τα drones. Ανέφερε επίσης ότι οι ουκρανικές δυνάμεις μάχονται με ρωσικές ομάδες στην πόλη.

Σε ένδειξη της έντασης της μάχης στην πόλη, η Ρωσία δήλωσε ότι κατέλαβε 256 κτίρια και ότι οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται ενεργά προς τα βορειοδυτικά και ανατολικά του Ποκρόβσκ, καθώς και γύρω από το σιδηροδρομικό σταθμό.