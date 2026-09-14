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Νέα ουκρανική επίθεση κατά ρωσικού πλοίου τύπου «bulk carrier» έγινε χθες στη Μαύρη θάλασσα καθώς το πλοίο είχε δέσει στο λιμάνι Νοβοροσίσκ με τρία μέλη του πληρώματος να έχουν τραυματιστεί και εταφερθεί στο νοσκομείο.

Σύμφωνα με την EOS Marine, το bulk carrier «Matros Koshka» υπό ρωσική σημαία, χτυπήθηκε ενώ βρισκόταν ελλιμενισμένο στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας στη Μαύρη θάλασσα προκαλώντας νέα αναστάστωση στη ναυσιπλοϊα καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις χτυπούν πλέον τις εμπορικές συμφωνίες της Μόσχας..

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Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στην υπερκατασκευή του πλοίου και ειδικότερα στη γέφυρα ναυσιπλοΐας, στους χώρους ενδιαίτησης και στις καμπίνες του πληρώματος. Εκδηλώθηκε επίσης πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο με τη συνδρομή των λιμενικών αρχών.

Μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, το «Matros Koshka» παρέμενε ακινητοποιημένο στο λιμάνι, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της επιθεώρησης των ζημιών και της έκδοσης νεότερων οδηγιών.

Μετά το νέο πλήγμα, συστήνεται στα πλοία που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή να διατηρούν επί 24ώρου βάσεως αυξημένη οπτική επιτήρηση και παρακολούθηση μέσω ραντάρ.

Παράλληλα, οι χώροι ενδιαίτησης πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κατευθυντήριες οδηγίες, ενώ οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στις αρμόδιες αρχές ναυτικής ασφάλειας.