Κάτοχος 2 ρεκόρ Γκίνες έχει γίνει ένα 2χρονο παιδί από το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς κατέχει πλέον τον τίτλο του νεότερου ατόμου που εκτελεί δύο κόλπα στο βρετανικό μπιλιάρδο, ή αλλιώς σνούκερ, σύμφωνα με τον Guardian.

Στις 12 Οκτωβρίου του 2025, ο μικρός Jude Owens εκτέλεσε με επιτυχία ένα bank shot στο πούλ σε ηλικία 2 ετών και 302 ημερών ενώ 5 εβδομάδες νωρίτερα είχε ολοκληρώσει ένα διπλό ποτ, σε ηλικία μόλις 2 ετών και 261 ημερών.

Με τα δύο αυτά επιτεύγματά του, ο Jude έγινε επίσημα το νεότερο άτομο που έχει πραγματοποιήσει και τα δύο κόλπα, καθώς και ένας από τους νεότερους διπλούς κατόχους ρεκόρ στην ιστορία των Ρεκόρ Γκίνες. Στον Jude επιτράπηκε μάλιστα ειδική είσοδος στο Πρωτάθλημα Ηνωμένου Βασιλείου 2025.



«Νομίζω ότι το κατάλαβα όταν έβαλε τη στέκα στα δάχτυλά του και ήταν εντελώς φυσικός ο τρόπος που το έκανε» δήλωσε ο πατέρας του μικρού Jude, Luke Owens.

«Νομίζω ότι για μένα, ο Jude έχει πετύχει αρκετά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά για εκείνον να πετύχει όχι μόνο ένα αλλά δύο παγκόσμια ρεκόρ, είναι πιθανώς η κορυφαία στιγμή. Πώς μπορεί κανείς να ξεπεράσει κάτι τέτοιο στη ζωή;» συνέχισε.

Ο μικρός Jude απάντησε και με αυτοπεποίθηση όταν τον ρώτησαν ποιος θα κέρδιζε σε έναν αγώνα σνούκερ ανάμεσα σε αυτόν και τον πατέρα του λέγοντας «Εγώ».

(Με πληροφορίες από Guardian)