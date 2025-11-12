Παρολίγον τραγωδία θα σημειωνόταν στο Σαν Φρανσίσκο όταν οδηγός τρένου κοιμήθηκε ενώ οι συρμοί έτρεχαν στις γραμμές με ταχύτητα 80 χλμ./ώρα.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η γυναίκα οδηγός να έχει γείρει πάνω στο κάθισμά της όταν το γεμάτο επιβάτες τρένο πήρε μια απότομη στροφή επιταχύνοντας με αποτέλεσμα επιβάτες να βρεθούν στο πάτωμα. «Θέλω να κατεβώ!», «Θεέ μου!» φώναζαν οι τρομοκρατημένοι επιβάτες.

Στα ίδια πλάνα φαίνεται ότι το ταρακούνημα ξύπνησε την οδηγό η οποία πάτησε άμεσα φρένο για να σταματήσει το τρένο. Στη συνέχεια, δε, άνοιξε την πόρτα της καμπίνας της και κάλεσε τους επιβάτες να «χαλαρώσουν». «Λυπάμαι. Χαλαρώστε, χαλαρώστε, χαλαρώστε. Δεν συγκρουστήκαμε. Χαλαρώστε» ακούγεται να λέει η έντρομη οδηγός.

Wild video shows conductor asleep as train barrels at 50 mph, throwing riders and nearly smashing into cars https://t.co/kghtoS8H73 pic.twitter.com/9gGUfAAGyA November 11, 2025

Σύμφωνα με την εφημερίδα San Francisco Chronicle μια επιβάτης υπέστη διάσειση και της χορηγήθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η έρευνα για το περιστατικό που σημειώθηκε την ώρα που τα δύο βαγόνια βρίσκονταν σε τούνελ στις 4 Σεπτεμβρίου, δεν έδειξε κανένα πρόβλημα με το τρένο ή τις ράγες, σύμφωνα με την Υπηρεσία Δημοσίων Μεταφορών του Σαν Φρανσίσκο (SFMTA). Αντίθετα, επιβεβαιώθηκε ότι ήταν «λάθος που προκλήθηκε από την κόπωση του οδηγού».

🇺🇸 Newly released footage shows a MUNI train in San Francisco nearly derailing after the operator appeared to fall asleep at the controls.



The N Judah line blew past a stop near Duboce Avenue at 50 mph, tossing passengers as it took sharp curves before the conductor jolted… pic.twitter.com/PxDYe3vjI0 — Info Connect (@infoconnectnow) November 12, 2025