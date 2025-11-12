Παρολίγον τραγωδία θα σημειωνόταν στο Σαν Φρανσίσκο όταν οδηγός τρένου κοιμήθηκε ενώ οι συρμοί έτρεχαν στις γραμμές με ταχύτητα 80 χλμ./ώρα.
Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η γυναίκα οδηγός να έχει γείρει πάνω στο κάθισμά της όταν το γεμάτο επιβάτες τρένο πήρε μια απότομη στροφή επιταχύνοντας με αποτέλεσμα επιβάτες να βρεθούν στο πάτωμα. «Θέλω να κατεβώ!», «Θεέ μου!» φώναζαν οι τρομοκρατημένοι επιβάτες.
Στα ίδια πλάνα φαίνεται ότι το ταρακούνημα ξύπνησε την οδηγό η οποία πάτησε άμεσα φρένο για να σταματήσει το τρένο. Στη συνέχεια, δε, άνοιξε την πόρτα της καμπίνας της και κάλεσε τους επιβάτες να «χαλαρώσουν». «Λυπάμαι. Χαλαρώστε, χαλαρώστε, χαλαρώστε. Δεν συγκρουστήκαμε. Χαλαρώστε» ακούγεται να λέει η έντρομη οδηγός.
Σύμφωνα με την εφημερίδα San Francisco Chronicle μια επιβάτης υπέστη διάσειση και της χορηγήθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Η έρευνα για το περιστατικό που σημειώθηκε την ώρα που τα δύο βαγόνια βρίσκονταν σε τούνελ στις 4 Σεπτεμβρίου, δεν έδειξε κανένα πρόβλημα με το τρένο ή τις ράγες, σύμφωνα με την Υπηρεσία Δημοσίων Μεταφορών του Σαν Φρανσίσκο (SFMTA). Αντίθετα, επιβεβαιώθηκε ότι ήταν «λάθος που προκλήθηκε από την κόπωση του οδηγού».